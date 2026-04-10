CIA je upotrebila novi, futuristički alat pod nazivom „Ghost Murmur” (Duh koji šapuće) kako bi locirala i spasila drugog američkog vazduhoplovca oborenog u južnom Iranu, saznaje NJujork post.

Ova tajna tehnologija koristi kvantnu magnetometriju velikog dometa za pronalaženje elektromagnetnog signala ljudskog srca. Podaci se zatim obrađuju pomoću softvera sa veštačkom inteligencijom kako bi se taj specifični „potpis” izolovao od okolne buke, navode izvori bliski ovom projektu.

Ovo je bila prva terenska upotreba ovog alata od strane špijunske agencije, a na njega su u ponedeljak popodne aludirali predsednik Tramp i direktor CIA DŽon Ratklif tokom brifinga u Beloj kući.

- To je kao da čujete glas na stadionu, s tim što je taj stadion pustinja od hiljadu kvadratnih milja - rekao je izvor upućen u program.

- U pravim uslovima, ako vam srce kuca — naći ćemo vas.

Tehnologija iz „Skunk Works” laboratorija

Izvori navode da je Ghost Murmur razvio Skunk Works, tajno odeljenje za napredni razvoj kompanije Lockheed Martin. Kompanija je odbila da komentariše ove navode. Tehnologija je već uspešno testirana na helikopterima Black Hawk, sa planom da se u budućnosti integriše u borbene avione F-35.

Nestali i ranjeni oficir za sisteme naoružanja — u javnosti poznat samo pod šifrom „Dude 44 Bravo” — krio se u planinskom procepu nakon što je njegov avion F-15 oboren krajem prošle nedelje. Preživeo je dva dana na surovom terenu dok su iranske trupe, uz obećanu novčanu nagradu za njegovu glavu, pretraživale oblast.

Kako funkcioniše „otkucaj srca”?

Naziv alata je pažljivo odabran: „Murmur”(šum) je klinički termin za srčani ritam, dok se „Ghost” (duh) odnosi na pronalaženje nekoga ko je praktično nestao. Pustinjski predeo bio je idealan za prvu upotrebu zbog niskih elektromagnetnih smetnji.

Kvantni senzori: Koriste se mikroskopski defekti u sintetičkim dijamantima koji omogućavaju detekciju signala na ogromnim udaljenostima.

Termalna potvrda: Noću je kontrast između toplote ljudskog tela i hladnog pustinjskog tla pružio operaterima dodatni sloj potvrde.

Ograničenja: Sistem najbolje radi u izolovanim sredinama sa malo „šuma” i zahteva značajno vreme za obradu podataka.

Iako je pilot aktivirao svoj Boeing spasilački lokator (CSEL), njegova precizna lokacija bila je nejasna dok Ghost Murmur nije detektovao njegov signal.

Tramp: „Kao igla u plastu sena”

Tokom brifinga, predsednik Tramp je izjavio da je CIA uočila nestalog Amerikanca sa udaljenosti od „40 milja” (oko 65 km), mada nije precizirano da li je to bio domet prve detekcije ili kasnijeg osmatranja.

- Pronaći ovog pilota je kao pronaći iglu u plastu sena. CIA je uradila neverovatan posao - rekao je Tramp, usput se šaleći da je tehnologija možda toliko poverljiva da bi morao da uhapsi Ratklifa ako bi otkrio previše detalja. Foto: Alex Brandon/UPI/Profimedia

Ovo nije prvi put da Tramp pominje tajna oružja. U januaru je za The Post izjavio da je koristio oružje zvano „The Discombobulator” kako bi onesposobio venecuelansku odbranu tokom akcije hvatanja Nikolasa Madura.

Upravo tajnovitost oko projekta Ghost Murmur objašnjava zašto su zvaničnici bili toliko suzdržani u opisu same akcije spasavanja. Većina ljudi i dalje ne veruje da je takva tehnologija detekcije uopšte moguća sa te razdaljine.

