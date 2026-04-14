Političar Čedomir Jovanović juče, 13. aprila, obeležio je 55. rođendan, a tim povodom priređeno mu je i posebno iznenađenje u njegovom domu.

Naime, bliski prijatelji odlučili su da ga obraduju, pa mu je pevačica Ana Bekuta nenajavljeno pokucala na vrata, noseći tortu koja je odmah izazvala smeh.

Na torti se nalazio samo broj "5", što je nasmejalo slavljenika, a Ana mu je uz osmeh objasnila:

- Srećan ti rođendan, 100 godina. Evo vidi, nisu imali dve petice - rekla mu je Ana.

 

A post shared by Aleksandar Kos (@coa_kos)

 

Raznežen gestom, Čeda ju je snažno zagrlio i poljubio, nakon čega su mu ona i njegov prijatelj Aca Kos zapevali pesmu tik pored njega, ulepšavši mu slavlje i dodatno ga razneživši.

Nakon iznenađenja na vratima, društvo se povuklo u njegov stan gde su nastavili proslavu u opuštenoj, intimnoj atmosferi.

