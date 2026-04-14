Pevačica Aleksandra Tadić Cipka pre pola godine izgubila je supruga, Nebojšu Stojanovića Jarina, a sada je otkrila da su joj se neki ljudi, nakon te tragedije, potpuno udaljili.

Kako je rekla, osobe koje su do juče bile prisutne u njenom životu i dolazile u njen dom sada su nestale bez ikakve podrške ili reči saosećanja.

- Ne popravljam odnose ni sa kim. Svako ko se svojim postupkom udaljio od mene, ostaće tu je gde jeste. Iz kurtoazije nekima odgovaram na poruke, da ih skinem sa vrata. Popiti tu famoznu kafu nikada nećemo! Moja noga na nečiji prag neće kročiti više nikada. Svi poznanici draži su mi od takvih, nazovi prijatelja i ljudi s kojima imam nekakve rodbinske veze. Veliko sam zlopamtilo i to ne krijem, svako meni blizak to zna. Moj muž me često ubeđivao da opraštam nekima i prelazim preko nekih stvari, ali iako sam nekima možda jednom prešla, a prešla sam zbog njega, nisam zaboravila. Nikada! - započela je oštro Cipka, pa nastavila:

- Familiju nemam niti me interesuje. Imam porodicu koja se sastoji od više porodica, tu ubrajam i svojih par prijatelja. Dajem sebi za pravo da napravim porodicu koja meni odgovara. Biram ljude za svoju porodicu. Pojedini koji su mi po rođenju dodeljeni od Boga ne znače da su u mom srcu i glavi moja porodica - priznala je ona.

Na pitanje kako se sada oseća, nakon svega što je preživela, pevačica je samo kratko rekla:

- O tome kako mi je, ne pričam... Samo ću reći, teško onima koji su mi se zamerili i koji planiraju da mi se zamere! Oni će osetiti kako mi je - istakla je Cipka za Informer.

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU
Planeta

BRISEL ODMAH KRENUO SA UCENAMA: Mađaru stiglo 27 zadataka od EU

CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala
Sport

CELA RUSIJA JE NA NOGAMA! Doneta odluka koja se dugo čekala

СРБИЈА КЉУЧА ЗБОГ ОВЕ СРАМОТЕ! Никола Јокић је најбољи на свету, а Американци му пљунули у лице

SRBIJA KLJUČA ZBOG OVE SRAMOTE! Nikola Jokić je najbolji na svetu, a Amerikanci mu pljunuli u lice