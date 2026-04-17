Velika medijska prašina podigla se nakon vesti da se ukidaju tri emisije koje se prikazuje na Prvom programu RTS-a.

U pitanju su kvizovi "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš", koje vode Dragana Kosjerina i Kristina Radenković, kao i kulinarski šou "Na večeri kod".

Tim povodom oglasila se urednica Zabavnog programa RTS-a, Sandra Perović.

- Zabavni program Radio-televizije Srbije u narednom periodu biće osvežen novim formatima i savremenijim produkcijskim pristupom i sa ciljem da se unapredi i produbi žanrovska raznovrsnost programa. Emisije "Ja volim Srbiju", "Stigni me ako znaš" i "Na večeri kod" ostavile su značajan trag, godinama su imale svoju vernu publiku i važnu ulogu u programskom identitetu, ali prirodan razvoj televizijskog sadržaja podrazumeva i prostor za nove ideje, autore i izraze.

Upravo zato, uz promišljen programski zaokret, želimo da omogućimo da i novi formati pronađu svoj put do gledalaca i donesu svežinu koja će publiku iznova obradovati. O svim planovima i novinama u vezi sa predstojećom sezonom, kao i do sada, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena - izjavila je za "Blic" Sandra Perović.

Takođe, ovih dana se priča da je pod znakom pitanja i kultna emisija "Kulturni dnevnik", međutim, iz RTS-a su potvrdili da "Kulturni dnevnik" ostaje na programu Javnog medijskog servisa Srbije.

