Reč je o, kako se često naziva, "moskito floti", to jest “floti komaraca”, odnosno floti malih, brzih i izuzetno pokretnih plovila. Kako prenosi NJujork tajms, ova flota čini srž pomorskih snaga Iranske revolucionarne garde (IRGC), koja je odvojena od regularne iranske mornarice.

​Ta mala plovila, naročito projektili i dronovi koji se mogu lansirati sa njih ili iz skrivenih položaja na kopnu, predstavljaju glavnu pretnju koja koči plovidbu kroz Ormuski moreuz.

​Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp proglasio je situaciju u Ormuzu “završenom” u petak, istovremeno naglasivši na društvenim mrežama da američka blokada iranskih luka ostaje na snazi sve dok se ne postigne mirovni sporazum. Foto: Abd Rabbo Ammar/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ipak, moreuz je opet zatvoren, a sprovođenje te odluke u praksi najverovatnije će pasti na samu mornaricu Garde.

​Gerilska formacija na moru

​- Pomorske snage IRGC-a funkcionišu više kao gerilska formacija na moru. Usmerene su na asimetrično ratovanje, naročito u Persijskom zalivu i Hormuškom tesnacu. Umesto oslanjanja na velike ratne brodove i klasične pomorske bitke, oslanjaju se na napade po principu "udari i beži" - opisao je Said Golkar, stručnjak za Gardu i profesor politologije na Univerzitetu Tenesi u Čatanugi, tu takozvanu „flotu komaraca“.

Foto: ATTA KENARE/AFP/Profimedia

​Prema podacima Međunarodne pomorske agencije, tokom rata napadnuto je najmanje 20 plovila, a mornarica Garde preuzela je odgovornost za te napade samo u retkim slučajevima. Pre desetak dana, nakon što je proglašeno dvonedeljno primirje, američki general Dan Kejn izjavio je da je više od 90 odsto flote regularne iranske mornarice, uključujući glavne ratne brodove, potopljeno.

Procenjuje se kako je potopljena i polovina tih brzih jurišnih čamaca kojima Garda raspolaže, ali general nije naveo njihov tačan broj.

​Ti čamci su često premali da bi se videli na satelitskim snimcima, a usidreni su uz molove unutar dubokih pećina uklesanih u stenovitu obalu, spremni za akciju u roku od nekoliko minuta, navode analitičari. Oni predstavljaju ozbiljnu pretnju trgovačkim brodovima u zalivu i tesnacu. Foto: ATTA KENARE/AFP/Profimedia

​Popunjavaju praznine u mornarici

​Sama mornarica Garde ustrojena je oko 1986. godine, kada je regularna iranska mornarica oklevala u napadima na naftne tankere finansijskih saveznika Iraka, Kuvajta i Saudijske Arabije. Napadi su s vremenom eskalirali, nakon čega su Sjedinjene Države rasporedile ratne brodove za pratnju tankera.

Jedan od njih, USS Samjuel B. Roberts, zamalo je potonuo nakon što je naleteo na iransku minu. U kasnijem sukobu američka mornarica je potopila niz iranskih plovila, što je uverilo Teheran kako ne može nadjačati američku mornaricu u direktnom sukobu. Andre M. Chang/ Zuma Press / Profimedia

Zbog toga su odlučili da razviju prikrivenu silu za uznemiravanje brodova u zalivu, opisuje Farzin Nadimi, stručnjak za Gardu iz instituta u Vašingtonu.

​Sama mornarica Garde broji oko 50 hiljada ljudi i podeljena je u pet sektora duž zaliva. Izgradili su i najmanje deset dobro skrivenih i utvrđenih baza za napadna plovila, odnosno "flotu komaraca". Krenuli su da ih razvijaju iz malih čamaca koji su bili opremljeni raketnim bacačima i mitraljezima, kako navode pomorski analitičari. Ali s vremenom su razvili čitav niz posebno dizajniranih malih plovila, kao i male podmornice i pomorske dronove.

Ta plovila često postižu brzine veće od 100 čvorova, odnosno više od 185 kilometara na sat.

​Kako bi se odbranili od potencijalnih rojeva tih manjih plovila, američki ratni brodovi raspolažu topovima velikog kalibra i drugim naoružanjem, navode stručnjaci. Trgovački brodovi, međutim, nemaju način za odbranu od takvih napada. Foto: Shadi J. H. Alassar/AFP/Profimedia

​Nakon što je američki predsednik Donald Tramp u ponedeljak uveo pomorsku blokadu brodovima koji isplovljavaju iz iranskih luka, čak i najmoćniji američki ratni brodovi izbegavaju zadržavanje u uskom Ormuskom moreuzu. Manevarski prostor tamo je ograničen, a vreme za reakciju na dron ili projektil gotovo je nepostojeće, upozoravaju stručnjaci.

​Američki ratni brodovi koji sprovode blokadu verovatno će ostati izvan tesnaca, u Omanskom zalivu ili još dalje, u Arapskom moru, gde mogu nadzirati saobraćaj, ali su znatno teža meta za napade Garde. U sredu je Iran zapretio širenjem operacija i na Crveno more, još jednu ključnu pomorsku rutu, putem svojih saveznika u Jemenu.

BONUS VIDEO