Nikad nije lako sa komšijama, naročito ako živite u velikim zgradama. Odnosi među susedima mogu da se baš zakomplikuju, a ljudi često o tome pričaju i na društvenim mrežama pa se tako saznalo za prilično neobičnu situaciju sa jednim Indijcem koji se preselio u Hrvatsku.

Život u stambenoj zgradi nije nimalo dosadan. Tako bar tvrdi jedna Zagrepčanka koja je ispričala svoje neobično iskustvo sa sustanarom u zgradi.

- Izlazila sam iz auta na parkingu iza zgrade, natovarila se kesama i jedva izašla. Odjednom primetim kod kontejnera čoveka, u kratkim pantalonama i dukserici s kapuljačom, a dole bos. Ne u papučama, nego bos. Sećam se da je tih dana padao i sneg, zato sam bila baš šokirana - započela je svoju priču.

"Nisam mogla da ne gledam"

- Primeti i on mene i lepo me pozdravi na engleskom, pridržao mi ulazna vrata od zgrade i od lifta, zajedno smo ušli u njega. Čovek je bio Indijac, uredan, čist, pristojan gospodin, ali ja nisam mogla da ne gledam u ta njegova gola stopala kojima je išao po hodnicima, bio u liftu, napolju kod smeća i sada ide nazad u stan takav - priznala je pa nastavila:

Beži od zakona, ljubi lepoticu: Mamić i 27 leta mlađa devojka

DRAMA NA USKRS: Pevačica se porodila, lekari joj pretili

KOLINDA BESNA "Godinama ćutala, dosta je -sve govorim javno"

NIJE MRSKO DA OŽENIM 'RVATA: "Da vas preobratim u NAŠU veru"

- Ja sam pritisla svoj sprat na dugmetu lifta, on je pritisnuo šesti. Mi taj sprat zovemo penthaus jer su gore veliki, fensi stanovi. To nisu stanovi za iznajmljivanje, već su prodati, imaju vlasnike - objasnila je.

Kako kaže, ne veruje da bi baš neko stranim radnicima iznajmio takav stan, već je verovatno reč o gospodinu koji može da priušti najam koji sigurno košta kao neka prosečna plata, oko 1.500 evra.

- Fascinantno mi je kako su to očigledno kulturološke razlike, mi bismo takvo boso hodanje videli kao neprimereno, nečisto, čak i opasno po zdravlje. Sećam se da sam pomislila "pa kako mu nije hladno", te pločice i asfalt na parkingu, pa sve je bilo ledeno, bukvalno snežno - zaključila je.

(Zagreb info)

Šok promena pravila fudbala! Ofsajd promenjen na neverovatan način, pao i prvi gol - više ništa neće biti kao do sada! (VIDEO)

"Da nestanu bez traga" Vojislav Šešelj otkrio predlog koji je izneo

