Pevačica Borka Mihajlović, majka muzičke zvezde Aleksandre Prijović, rešila je da spas od vrućina potraži na plaži. Pevačica se za ovu priliku skinula u bikini i privukla veliku pažnju na mrežama.

Borka Mihajlović je objavila Instagram stori i pokazala zavidnu figiru u žutom kupaćem kostimu, u šestoj deceniji života. Mnogi misle da je mlađa, baš zbog ovakvog izgleda, a Borka je rođena 1974. godine, odnosno, ima 52 godine.

Foto: Instagram printskrin/borkamihajlovic1974

 

 

Stori je bojavila uz pesmu "Crvene jabuke" koja nosi naziv "Malo ćemo da se kupamo".

Na moru sa zgodnim dečkom

Borka Mihajlović, majka muzičke zvezde Aleksandre Prijović, već godinama uživa u skladnoj ljubavi sa svojim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Par je odlučio da vreli letnji period provede na moru, odakle su se oglasili prelepom zajedničkom fotografijom sa plaže.

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Na selfiju koji je Borka podelila na društvenim mrežama, ona pozira sa modernim žutim šeširom i naočarima za sunce, dok Fahrudin sedi tik uz nju u beloj majici.

Foto: Instagram printskrin/borkamihajlovic1974

 

 

Iz aviona se videlo koliko su srećni i ispunjeni, a predivni morski ambijent i palme u pozadini dodatno su upotpunili ovu romantičnu sliku. NJihovi pratioci su odmah reagovali mnoštvom lajkova i pozitivnih komentara, želeći im prelep odmor i još mnogo zajedničkih godina ispunjenih ljubavlju.

(Kurir)

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