Voditelji jutarnjih programa svoj dan započinju vrlo rano, te su već u pet ili šest sati ujutru u studiju. Ovakav tempo ume da bude vrlo naporan i ne odgovara svakome, a bio je jedan od glavnih razloga zbog kojih je Ivana donela odluku da ga napusti.

- Neko vas probudi u pola noći i vi se pitate šta ja to radim u četiri ujutru, a ja se šminkam i oblačim. Bila sam ranoranilac i neko ko je spreman da ustane u pet ujutru da bi išao na termin za plivanje u šest. Ceo fakultet, svi koji su završili arhitekturu, znaju da tu spavanja nema. Umete da spojite i po dve nedelje da spavate dnevno dva sata kada radite neki veliki projekat i slično. Bila sam naviknuta i na početku mi nije bio problem jer se radilo dva puta nedeljno - rekla je voditeljka, pa dodala da se situacija u međuvremenu promenila.

- Međutim, kasnije se smanjio broj voditelja i dolazilo je do toga da i po dva meseca radite četiri jutarnja programa nedeljno. Dođete kući, treba da odmarate, treba da spremate emisiju i za sutra, tad sam prestala da spavam i razlog iz koga sam prestala da radim Jutarnji je taj što sam dobila hronične insomnije - rekla je voditeljka u podkastu Srećne. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Inače, Ivana je završila osnovne i master studije na Arhitektonskom fakultetu.

U voditeljske vode je ušla 2011. kada je počela da vodi emisiju o arhitekturi na RTS-u. U međuvremenu je postala voditeljka Jutarnjeg programa, a danas vodi emisiju "Jedan dobar dan".

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