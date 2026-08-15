Dino Merlin poslednjih dana nalazi se na meti kritika, zbog organizacionih propusta nakon tri uzastopna koncerta na sarajevskom stadionu Koševo.

Nažalost, ovo nije prvi put da se našao na udaru kritika, kako zbog postupaka, tako i zbog izjava, naročito zbog onoga što je rekao svojevremeno za naš narod. Istini za volju, pojedine izjave su bile i pogrešno prenete ili izvučene iz konteksta. Foto: ATA images/A. Ahel

U tom periodu, Dino nije dolazio u Beograd nešto više od dvadeset godina, a onda ga je u svom studio ugostio Ivan Ivanović, koji je nedavno gostovao u podkastu "Ozbiljno Neozbiljni".

- To je bio jedan od najvećih televizijskih incidenata ikada kod nas. Odmah su mi govorili da sam go*no i izdajnik. Šta će nam ba*ija? Svi su bili protiv toga dovodim Dina Merlina da gostuje u mojoj emisiji. Rekao je za Srbe ovo, rekao je ono - započeo je Ivan Ivanović.

Dino Merlin u tom trenutku posle dvadeset jedne godine prvi put dolazi u Beograd. I posle dvadeset jedne godine prvi put ponovo sa Vesnom Zmijanac peva uživo "Jorgovane" - nastavlja priču voditelj.

- Počeo sam intervju: "Dino, mnogo mi je drago što si ovde. Pre nego što počnemo razgovor, stavlja ti se na teret da si rekao da mrziš Srbe, šta imaš da kažeš o tome?" To sam se u napred dogovorio sa njim. Rekao sam mu: "Vidi brate, ja neću sad da budem pi*ka da ovde ložim ljude da nas gledaju. Hoćeš na početku da rešimo to? Ja ću da te pitam, ti odgovori šta god hoćeš, uopšte me ne zanima. Ja ću to da te pitam i ti nam daj neki odgovor - prisetio se Ivan.

- I on je dao jedan od najdivnijih mogućih odgovora. Nakon toga smo ušli u intervju, došla je i Vesna, pevali su "Jorgovane"... Bilo je dva miliona i dvesta hiljada gledalaca - zaključio je Ivanović. Foto: Jutjub printskrin/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Šta je Merlin tada rekao o Srbima?

- Voleo bih da odmah na početku rešimo ove neke dileme koje postoje u našim medijima već nekoliko nedelja, da u jednu što kraću priču složimo sve te komentare. Da l' ste rekli za nas da smo bolesni, da smo ovakvi, onakvi, da nas mrzite, ako jeste - zašto, šta danas mislite o tome, kako se osećate u ovom trenutku po tom pitanju? - rekao je Ivan na početku emisije.

- Kao prvo, nikad nisam rekao da mrzim ikoga. Taj glagol ne postoji kod mene, to je notorna neistina. Toliko toga što je o meni napisano svih ovih godina je potpuno izmišljeno, ali postoje neke stvari koje su bile moj, da tako kažem, stav. Žao mi je, možda to nije ni vreme ni mesto za ovo... - započeo je Merlin.

- Ovo ti je i vreme i mesto, veruj mi. Nemaš boljeg mesta od ovog - rekao je Ivanović kroz smeh.

- Dobro. Vidite, postoji izreka koja kaže: "Nema puta koji kreće niotkuda". Moj put vodi iz Sarajeva. Sarajevo je, ne tako davno, bilo pod jednom dugom opsadom od 1395 dana. Jedno jutro sam se, ničim izazvan, probudio pod granatama, snajperima, nije bilo struje, vode... bilo je strašno. Sad malo da unesemo malo humora u to. Kad granata padne na tačku A, vi znate da će za 10 sekundi pasti negde tu blizu. I ako ste izbegli tu granatu, onda se k’o Čak Noris onako po sarajevskom asfaltu bacate da izbegnete tu drugu granatu. To je bila svakodnevica. U tom letu ja sam možda rekao i gore stvari - pojasnio je Dino. Foto: ATA images/A. Ahel

- Vadimo stvari iz konteksta. Ivane, ja to nisam nigde čuo, niti sam pročitao negde, niti sam gledao to na filmu. Ja sam to doživeo. U tim časovima, kad to traje i traje, u jednom trenutku vi pomislite da ne postoji ništa dobro u ljudima. Da ne postoji budućnost. Samo postoji taj trenutak da to preživite, koji je takav kakav je. Vi u jednom trenutku, evo ja sam vernik, ali u jednom trenutku pomislim da ne postoji ništa dobro ni na nebu ni na zemlji. Nego da si samo ostavljen da se vlastitom snagom na neki način, da preživiš. Da preživiš današnji, taj današnji dan i da dođe sutra, da to jednom konačno prestane. Ja dolazim iz takve atmosfere i dakle dokumentaristički, jer ove moje izjave, ljudi, nisu od juče. Nisam ja to rekao juče nego pre 15 ili 10 godina. Dakle to je taj kontekst koji, ne daj Bože, da se ikada ponovi. Ko god želi rat, dabogda mu u kući bio - zaključio je Merlin tada.

(Mondo)

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