Bokser Veljko Ražnatović je, kako je istakao, u Moksvi živeo u podvorju Srpske pravoslavne crkve kod vladike Stefana. On je naporno vežbao svakog dana, a redovno je išao na liturgiju, što mu je pomoglo za duhovni mir posle intenzivnih treninga.

- Živeo sam u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi kod vladike Stefana. Bio sam dobar tamo kod svog duhovnika - uz osmeh je rekao Veljko, a zatim istakao da se nada novom odlasku tamo. Foto: F.S./ATAImages

- Nadam se da ću ponovo uskoro ići tamo. Tamo sam stekao neki duševni mir, koliko god sam bio sam i koliko god mi je bilo teško. Bilo mi je stvarno prelepo i onako sada kada gledam na taj period uopšte mi nije tako crn kao što mi je bio dok sam bio tamo - istakao je potom sin muzičke zvezde Cece Ražnatović.

- Smuči ti se sivilo, nije Moskva baš najsunčanije mesto na svetu, ali narod i to što sam naučio tamo, kao i sam jezik je definitivno nešto nezamenljivo - rekao je Veljko Ražnatović za "Balkan Boxing".

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