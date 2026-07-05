Glavni glumci kultne domaće serije "Otpisani", Voja Brajović (Tihi) i Dragan Nikolić (Prle), na početku snimanja suočavali su se sa velikim finansijskim poteškoćama.

Prema rečima Voje Brajovića, od prvog honorara nisu imali ni za hleb, a u to vreme su kaskaderi zarađivali znatno više od njih jer su bili plaćeni po svakom padu.

Reditelj Aca Đorđević im je prvobitno ponudio milion dinara po epizodi.

Brajović i Nikolić se nisu zadovoljili ovom ponudom, te su uspeli da ispregovaraju honorar od čak 2.300.000 dinara po epizodi, što znači da su od druge sezone obojica zaradila po 30 miliona dinara.

Kružile su razne glasine

Kada su saznali da je čuveni glumac Pavle Vuisić pristao da snima za 20 miliona dinara, Tihi i Prle su pokazali veliku kolegijalnost.

Tražili su od direktora serije Mladena Todića da i Vuisiću izjednači honorar na 30 miliona, zapretivši da će se u suprotnom "opasno naljutiti".

Na kraju je njihov zahtev uvažen, Pavle Vuisić je dobio veći honorar, nakon čega je snimanje druge sezone moglo da počne.

(Blic)

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