Američka administracija preporučuje vakcinaciju dece protiv samo 11 osnovnih bolesti, rekao je tokom prethodne nedelje novinarima američki predsednik Donald Tramp u Ovalnom kabinetu Bele kuće.

Tramp je kazao da vakcine protiv hepatitisa B, kovida 19 i gripa, između ostalih, više nisu preporučene za svu decu, preneo je Rojters.

Prethodna federalna preporuka obuhvatala je 17 vakcina. Foto: RS/MPI/Capital pictures/Profimedia

Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

Uredba zagovara razdvajanje vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubeole (MMR) na tri pojedinačne vakcine, od kojih bi svaka štitila od jedne bolesti, kao i davanje svih vakcina iz programa imunizacije dece u odvojenim terminima, kad god je to moguće, piše AP.

Takođe nalaže Ministarstvu zdravlja SAD da unapredi istraživanja o vakcinama, koje su već predmet opsežnih istraživanja, i izradi plan za dostupnost odvojenih vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubeole za decu, budući da takva opcija trenutno ne postoji u Sjedinjenim Američkim Državama. Foto: N. Skenderija

Novi fokus na vakcine predstavlja zaokret u odnosu na nedavne napore Trampove administracije da, uoči novembarskih izbora za Kongres, naglasi manje kontroverzne zdravstvene politike, poput zdrave ishrane, pregovora o cenama lekova i suzbijanja medicinskih prevara.

Stručnjaci za javno zdravlje izrazili su zabrinutost da bi razdvajanje vakcina, kako Tramp predlaže, moglo da poveća rizik da se deca zaraze bolešću koja se može sprečiti vakcinacijom pre nego što dođe vreme za narednu posetu lekaru.

Vakcine za decu, kao i način i vreme njihovog kombinovanja, prolaze kroz rigorozna istraživanja, a njihova bezbednost se prati godinama nakon što počnu da se koriste.

(Tanjug)

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