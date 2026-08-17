Podaci prikazani na interaktivnoj mapi The New York Times-a, koja je napravljena na osnovu američkih popisnih podataka o poreklu stanovništva, pokazuju gde su danas najveće koncentracije ljudi koji navode srpsko poreklo. Brojke potvrđuju da je Čikago i dalje najveće pojedinačno središte srpske zajednice u SAD, ali otkrivaju i neke prilično neočekivane centre.
Ubedljivo prvi je okrug Kuk u Ilinoisu (Cook County), koji obuhvata Čikago i okolinu. Tamo oko 17.000 ljudi navodi srpsko poreklo.
Razlika u odnosu na ostale je ogromna. Na drugom mestu nalaze se okrug Marikopa u Arizoni (Maricopa County), u kojem se nalazi Finiks, i okrug Alegeni u Pensilvaniji (Allegheny County), čiji je najveći grad Pitsburg. U oba okruga živi po oko 6.000 ljudi srpskog porekla.
Na četvrtom mestu je okrug Lejk u Indijani (Lake County) sa oko 5.000, dok je isto toliko zabeleženo i u okrugu Los Anđeles u Kaliforniji (Los Angeles County).
Finiks iznenađenje
Ako su Čikago i Pitsburg očekivani odgovori kada se govori o srpskoj dijaspori u Americi, Arizona je mnogo veće iznenađenje.
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U okrugu Marikopa, koji obuhvata ogromno područje oko Finiksa, oko 6.000 ljudi navodi srpsko poreklo. Još dalje na zapadu nalazi se okrug Klark u Nevadi (Clark County), gde se nalazi Las Vegas, sa oko 3.950 ljudi srpskog porekla.
U Kaliforniji, pored okruga Los Anđeles sa oko 5.000, značajna zajednica postoji i u okrugu San Dijego (San Diego County), sa oko 3.550 ljudi.
Na području San Franciska izdvajaju se okrug Alameda (Alameda County) sa oko 1.300 i okrug Santa Klara (Santa Clara County) sa oko 1.000 ljudi srpskog porekla. U okrugu Sakramento (Sacramento County) ih je oko 650.
Srpsko prisustvo proteže se i do severozapada Amerike. Okrug King u Vašingtonu (King County), u kojem se nalazi Sijetl, ima oko 1.600 ljudi srpskog porekla.
Ipak, kada se pogleda cela mapa, tradicionalni centri srpskog doseljavanja i dalje imaju veoma snažno prisustvo.
U Mičigenu se izdvajaju okrug Makomb (Macomb County) sa oko 3.000 i okrug Ouklend (Oakland County) sa oko 2.000 ljudi srpskog porekla.
U Ohaju, okrug Samit (Summit County) ima oko 3.000, dok se u Viskonsinu izdvaja okrug Milvoki (Milwaukee County) sa oko 3.400.
Pensilvanija je na samom vrhu zahvaljujući okrugu Alegeni i Pitsburgu, sa oko 6.000 ljudi srpskog porekla. To područje decenijama je jedno od važnih središta srpskog života u Americi.
Indijana takođe ima veoma snažno prisustvo, pre svega u okrugu Lejk, sa oko 5.000 ljudi. Taj okrug se nalazi neposredno uz granicu sa Ilinoisom i deo je šireg područja oko Čikaga.
Srbi od NJujorka do Floride i Teksasa
Srpska zajednica nije koncentrisana samo na severu i zapadu SAD. U NJujorku, okrug Kvins (Queens County) ima oko 2.650 ljudi srpskog porekla, dok se u Masačusetsu izdvaja okrug Midlseks (Middlesex County ) sa oko 1.250.
Na jugu zemlje posebno se izdvajaju Florida i Teksas.
U okrugu Pinelas na Floridi (Pinellas County živi oko 2.200 ljudi srpskog porekla, u okrugu Palm Bič (Palm Beach County) oko 1.450, a u okrugu Brovard (Broward County) oko 1.050.
U Teksasu, okrug Haris (Harris County), u kojem se nalazi Hjuston, ima oko 2.700 ljudi srpskog porekla.
Gde je najviše Srba?
Kada se podaci poređaju, slika izgleda ovako:
- Okrug Kuk, Ilinois - oko 17.000
- Okrug Marikopa, Arizona - oko 6.000
- Okrug Alegeni, Pensilvanija - oko 6.000
- Okrug Lejk, Indijana - oko 5.000
- Okrug Los Anđeles, Kalifornija - oko 5.000
- Okrug Klark, Nevada - oko 3.950
- Okrug San Dijego, Kalifornija - oko 3.550
- Okrug Milvoki, Viskonsin - oko 3.400
- Okrug Makomb, Mičigen - oko 3.000
- Okrug Samit, Ohajo - oko 3.000
- Okrug Haris, Teksas - oko 2.700
- Okrug Kvins, NJujork - oko 2.650
- Okrug Pinelas, Florida - oko 2.200
- Okrug Ouklend, Mičigen - oko 2.000
- Okrug King, Vašington - oko 1.600
- Okrug Palm Bič, Florida - oko 1.450
- Okrug Alameda, Kalifornija - oko 1.300
Podaci tako pokazuju jednu zanimljivu promenu. Srpska zajednica u Americi i dalje je snažno prisutna u tradicionalnim centrima na području Ilinoisa, Indijane, Pensilvanije, Ohaja, Mičigena i Viskonsina, ali se njena geografska slika odavno proširila.
Danas se značajne zajednice mogu pronaći i u Arizoni, Nevadi, Kaliforniji, Teksasu, Floridi i Vašingtonu. Finiks i Las Vegas posebno privlače pažnju jer se nalaze veoma visoko na listi, daleko iznad onoga što bi se moglo očekivati kada se govori o istorijskim centrima srpske dijaspore.
Ipak, jedno mesto ostaje bez premca. Sa oko 17.000 ljudi srpskog porekla samo u okrugu Kuk, područje Čikaga ima gotovo tri puta više nego pojedinačni okruzi koji se nalaze odmah iza njega.
Važno je napomenuti da se ovde ne radi isključivo o ljudima rođenim u Srbiji. Mapa prikazuje ljude koji su naveli srpsko poreklo, odnosno Serbian ancestry. U te brojke ulaze i Amerikanci druge, treće i kasnijih generacija čiji su preci bili Srbi.
Zato ova mapa ne pokazuje samo gde danas žive doseljenici iz Srbije. Ona daje mnogo širu sliku - gde su se tokom generacija formirale, opstale i proširile srpske zajednice u Sjedinjenim Američkim Državama. Od velikog Čikaga, preko Pitsburga i Detroita, pa sve do Finiksa, Las Vegasa i San Dijega, srpska priča u Americi danas je mnogo šira od nekoliko tradicionalnih adresa.
(NY Times)