Zvezda serija "Heroji" i "Nešvil", koja je 16. avgusta preminula u 36. godini, samo pet dana pre 37. rođendana, u knjizi je otvorila najteža poglavlja svog života: od zavisnosti i gubitka starateljstva nad ćerkom do seksualnosti i uznemirujućih susreta sa moćnim muškarcima iz sveta šou-biznisa. Uzrok njene smrti još nije saopšten.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Pre izlaska knjige priznala je da se dugo premišljala da li uopšte želi toliko da se ogoli pred javnošću.

– Jedna od stvari kojih sam se najviše plašila kada sam odlučivala da li da napišem ovu knjigu bila je ta što sam znala šta će doći sa njom. Morala sam da sednem sama sa sobom i donesem odluku, a onda sam shvatila da mi je važnije da podelim svoje priče i raščistim sa prošlošću – govorila je Hejden.

Posebno teško bilo joj je pisanje o poremećenom odnosu sa majkom, ali i o smrti mlađeg brata DŽensena, koji je iznenada preminuo 2023. godine u 28. godini.

– Svaki put kada se pomene moj mlađi brat, na ivici sam da briznem u plač. Vreme može da bude veliki iscelitelj, ali u ovom slučaju moja tuga kao da samo raste. To je nešto što nikada neću preboleti.

Ipak, to je bio samo deo onoga što je odlučila da otkrije.

1. Prvi put priznala da je biseksualka

Foto: Lev Radin/Zuma Press/Profimedia

Hejden je neposredno pre objavljivanja memoara javno govorila o delu svog identiteta koji je, kako je priznala, decenijama skrivala.

– Tužno je što sam morala da čekam do 36. godine da podelim taj deo sebe, ali bolje ikad nego nikad, zar ne? – rekla je.

Potom je prvi put jasno izgovorila:

– Prijatno mi je da kažem da sam biseksualka. Mogu sa sigurnošću da kažem da sam biseksualka. Rekla sam!

Glumica je otkrila da je tokom života imala iskustva sa ženama, ali da se dugo nije usuđivala da potpuno prihvati tu stranu sebe. Plašila se javnosti, reakcija industrije, ali i mogućnosti da se zaljubi u ženu, a zatim bude primorana da tu vezu krije.

– Bila sam mnogo više zainteresovana za žene – priznala je.

Objasnila je da je taj deo svog života istraživala, ali nikada dovoljno slobodno.

– Nisam imala hrabrosti da se potpuno, emocionalno prepustim tome, jer ako bih se zaljubila, to nije nešto što bih ikada želela da krijem.

2. Lekar joj rekao da joj je ostalo pet godina života

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

O svojoj zavisnosti Hejden je ranije govorila javno, ali je tek u memoarima otkrila koliko je situacija u jednom trenutku postala ozbiljna.

Prema njenim rečima, lekar ju je upozorio da bi, ukoliko nastavi da pije istim tempom, mogla da bude mrtva za pet godina. Alkohol joj je godinama služio da potisne depresiju, traume i emotivni bol, a vremenom je postao nešto bez čega gotovo nije mogla da zamisli svakodnevicu.

Problem je, međutim, počeo mnogo ranije.

Imala je samo 15 godina kada joj je, kako je ispričala, osoba iz njenog profesionalnog okruženja počela da daje – pilule sreće – pre pojavljivanja na crvenom tepihu.

– Trebalo je da me razvesele tokom intervjua. Nisam imala pojma da to nije prikladno niti kakva će mi vrata to otvoriti kada je u pitanju moja zavisnost.

Pred kamerama je još uspevala da funkcioniše. Van seta bilo je potpuno drugačije.

– Kako sam postajala starija, droga i alkohol postali su nešto bez čega gotovo nisam mogla da živim.

Tokom osmomesečnog lečenja 2020. godine prolazila je kroz težak proces odvikavanja. Telo joj se nekontrolisano treslo, nije mogla da spava, a mučile su je i snažne glavobolje.

3. Najviše ju je bolelo što nije živela sa ćerkom

Foto: AGENCY PEOPLE IMAGE / Sipa Press / Profimedia

Jedno od najemotivnijih poglavlja knjige posvetila je ćerki Kaji, koju je 2014. godine dobila sa bivšim verenikom Vladimirom Kličkom.

Kaja je od 2018. godine prvenstveno živela sa ocem, dok se Hejden borila sa zavisnošću, depresijom i sopstvenim oporavkom. Glumica je godinama teško podnosila komentare da se navodno jednostavno – odrekla – svog deteta.

U memoarima je napisala:

– To što nisam pod istim krovom sa njom svakog dana najpotresnije je iskustvo u mom životu.

Klička je, uprkos svemu, nazivala – neverovatnim ocem –, ali je insistirala na tome da odluka o starateljstvu nikada nije značila da joj ćerka nije bila potrebna.

– Pomisao da bi neko mogao da veruje da sam jednostavno dala svoje dete i da mi je to bilo u redu je srceparajuća. Ništa ne može biti dalje od istine.

Hejden je govorila da je upravo ona tražila pomoć kada je shvatila koliko je loše.

– Mislim da postoji pogrešno uverenje da sam ranije bila primoravana na lečenje, a zapravo sam ja bila ta koja ga je tražila. Ja sam govorila da mi je očajnički potrebna pomoć.

Do poslednjih meseci života tvrdila je da sa Kajom, uprkos udaljenosti, ima veoma snažan odnos i da često razgovaraju preko video-poziva i pričaju o ozbiljnim, intimnim temama.

4. Sa 18 godina odveli je u krevet poznatog muškarca

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Možda najuznemirujuće otkriće iz memoara odnosi se na događaj sa jahte na jugu Francuske, kada je Hejden imala samo 18 godina.

Na putovanje je otišla sa osobom kojoj je potpuno verovala. Verovala je da je u pitanju bezazlen provod na luksuznoj jahti punoj poznatih ljudi, zabave i šampanjca.

A onda ju je osoba koju je smatrala prijateljem i zaštitnikom odvela u malu kabinu.

Tamo ju je, prema njenim rečima, čekao nag, veoma poznati britanski kantautor, tada u tridesetim godinama. Od nje se očekivalo da legne pored njega.

– Nije bilo nikakvih nagoveštaja da će se nešto slično dogoditi. Zato me je potpuno iznenadilo – govorila je kasnije DŽeju Šetiju.

Najviše ju je pogodilo to što ju je u takvu situaciju dovela osoba kojoj je verovala.

– Vodio me je neko koga sam doživljavala kao zaštitnika, kao osobu koja mi čuva leđa.

Hejden je ispričala da joj se u tom trenutku uključio instinkt za preživljavanje.

– Taj lav u meni, ta vatra u meni... kosa mi se digla na glavi i postala sam svirepa. Pomislila sam: – Ovo se neće dogoditi.

Uspela je da izađe iz kabine i skloni se na drugi deo broda.

Ime muškarca nikada nije otkrila.

5. Poznati oskarovac se razotkrio pred njom

Foto: depositphotos/s_bukley

To nije bio jedini susret sa moćnim muškarcem iz industrije koji je opisala u memoarima.

Kada je imala 19 godina, našla se na privatnoj zabavi na kojoj je bio i poznati, nagrađivani glumac i reditelj, dobitnik Oskara.

Prema njenom svedočenju, dok se spremala da ode, muškarac joj je rekao da pogleda navodnu žvaku na njegovim pantalonama. Kada je spustila pogled, shvatila je da mu iz otkopčanog šlica vire testisi.

Hejden je napisala da je ostala zatečena i uznemirena, iako je tada pokušala da sebi objasni da je možda u pitanju pijana, neukusna šala.

U knjizi je opisala i još jedan neprijatan događaj iz perioda dok je bila u vezi sa kolegom iz – Heroja – Milom Ventimiljom.

Tvrdila je da ju je jedan moćni rukovodilac NBC-a 2008. godine poljubio u usne na zabavi. Ona je u prvi mah pokušala da umanji značaj događaja, ali je Ventimilja smatrao da je ono što se dogodilo potpuno neprikladno. Incident je uneo dodatnu napetost u njihov odnos, koji se ubrzo završio.

Zašto nikada nije rekla njihova imena

Hejden je svesno odlučila da neke od ljudi o kojima piše ne identifikuje.

Kada su je pitali zašto, objasnila je da su mnogi od njih i dalje veoma moćni ljudi iz industrije i da postoji mogućnost da se ponovo sretnu.

Nije, kako je govorila, želela ni da sebe i izdavača dovede u situaciju da se suočavaju sa tužbama – veoma ljutih i veoma poznatih ljudi.

Memoari su tako postali njen pokušaj da ispriča sopstveni život bez skrivanja svega onoga što se godinama događalo kada bi se kamere ugasile.

(Kurir)

BONUS VIDEO