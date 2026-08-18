Nakon iznenadnog i tragičnog odlaska američke glumice Hejden Panetijer, koja je preminula u nedelju u 36. godini, oglasio se njen bivši partner, čuveni ukrajinski bokser Vladimir Kličko. Putem objave na društvenim mrežama, Kličko, sa kojim je glumica dobila ćerku Kaju, dirljivim rečima se oprostio od bivše izabranice i izrazio sasaučešće njenim najbližima.

Dirljiv oproštaj bivšeg partnera

U svojoj zvaničnoj poruci, nekadašnji šampion istakao je duboku tugu kroz koju prolazi njegova porodica:

"Naša porodica prolazi kroz vreme dubokog šoka i tuge. Vest o Hejdeninoj tragičnoj smrti me duboko rastužila. Napustila je ovaj svet prerano. Hejden je, iako više nije moja partnerka, bila važan deo mog života i majka naše ćerke Kaje. Izgradila je neverovatnu karijeru kroz ogroman talenat, dok se istovremeno suočavala sa mračnijim stranama veoma zahtevne industrije" - napisao je Kličko na Instagramu i podvukao:

"Ništa neće izbrisati vreme koje smo podelili ili mesto koje je imala u našim životima. Našoj ćerki Kaji uvek ću govoriti o njenoj majci sa poštovanjem i postaraću se da pamti osobu kakva je bila. Izražavam najdublje saučešće Hejdeninim roditeljima, njenim prijateljima i njenim obožavateljima, koji takođe tuguju danas. Mladi i talentovani ljudi poput Hejden ne bi trebalo da napuštaju ovaj svet tako rano. Molim sve da poštuju osećanja i privatnost naše porodice tokom ovog neverovatno teškog perioda. Za sada, ovo je sve što želim da kažem. Hvala svima koji podržavaju moju porodicu i izražavaju iskreno saučešće. Počivaj u miru, Hejden. Nađi večni mir".

Novi detalji iz istrage

Nakon prvobitnih nagađanja da je reč o samoubistvu usled borbe sa depresijom, transkripti poziva hitnim službama otkrili su drugačije okolnosti. Prema snimcima koje su objavili mediji u Americi, prva dojava odnošena je na srčani zastoj ženske osobe, dok je ubrzo u nastavku razgovora spomenuta sumnja na predoziranje. Foto: AGENCY PEOPLE IMAGE / Sipa Press / Profimedia

Glumica je pronađena bez svesti u objektu u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Ekipa hitne pomoći stigla je nedugo posle poziva upućenog u 13.50 časova i primenila mere reanimacije, ali su lekari u 14.32 časova mogli samo da konstatuju smrt. Konačni uzrok biće poznat posle obdukcije, dok prvi podaci iz istrage ne pokazuju elemente nasilja niti sumnjive radnje.

Život obeležen velikim uspesima i teškim udarcima

Svetsku slavu Hejden Panetijer stekla je projektima kao što su serije "Heroji" i "Nešvil", te filmski serijal "Vrisak". Ipak, rana popularnost nosila je i veliku cenu, pa je glumica javno govorila o ranoj zavisnosti od alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Usled borbe sa porocima i teške postporođajne depresije, glumica je 2018. godine donela odluku da starateljstvo nad ćerkom Kaji u potpunosti prepusti Kličku. Dodatnu bol u njenom životu izazvala je i nenadana smrt mlađeg brata koji je preminuo od neotkrivene srčane mane.

Povodom tragedije oglasio se i njen otac Alen, koji je svoju ćerku opisao kao "neverovatno svetlo i silu prirode koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima", zamolivši javnost za mir i privatnost tokom teških dana za njihovu porodicu.

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