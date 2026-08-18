- Jedna šarka je odlučila da bi bilo dobro da me ujede i pošalje u bolnicu, uz nekoliko komplikacija izazvanih trovanjem - napisala je evroposlanica. Kako je objasnila, najpre je zbrinuta u urgentnom centru, a potom je prebačena na intenzivnu negu.

Poslanica, poreklom iz departmana Var, nije precizirala gde ni kada se incident dogodio, niti koliko je dugo bila u bolnici. Foto: depositphoto/wrangel

Noga joj je imobilisana

Navela je da mora da drži nogu nepokretnom. Zbog toga je otkazala učešće na "AMFIS Jeunes", letnjem događaju stranke Nepokorna Francuska namenjenom mladima mlađim od 26 godina, javlja francuski dnevnik Le Parisien.

Ipak, namerava da postepeno nastavi sa svojim aktivnostima i ponovo se sastane sa svojim pristalicama uoči, kako je navela, "odlučujuće godine".

Manon Obri je iskoristila priliku da zahvali zdravstvenim radnicima koji su se brinuli o njoj i pohvali rad javnih bolnica, obećavši da će nastaviti da se bori kako bi im bilo obezbeđeno više sredstava.

U Francuskoj se svake godine registruje nekoliko desetina ujeda šarki.

- U regionu Overnja-Rona-Alpi u proseku se godišnje zabeleži 80 slučajeva ujeda šarke - navodi Regionalna zdravstvena agencija.

- U slučaju ujeda, otrov šarke može izazvati bol i otok na mestu ujeda, kao i digestivne, kardiovaskularne i respiratorne simptome - navodi Ministarstvo zdravlja na svom sajtu.

- U retkim slučajevima, ujed može biti smrtonosan - upozoravaju nadležni, preporučujući da se hitna pomoć pozove odmah.

Ko je Manon Obri?

Manon Obri je francuska političarka i poslanica Evropskog parlamenta iz stranke "Nepokorna Francuska" (LFI), stranke koju predvodi Žan-Lik Melanšon.

U Evropskom parlamentu je od 2019. godine i poznata je po zalaganju za socijalnu pravdu, veću zaštitu radnika i strože oporezivanje velikih kompanija i bogatih. Članica je poslaničke grupe Levica unutar EP.

Manon Obri je političarka sa međunarodnim iskustvom. Pre ulaska u Evropski parlament radila je u organizaciji Oxfam France, gde se bavila poreskom pravdom, poreskim rajevima i ekonomskim nejednakostima. Radila je i na pitanjima ljudskih prava u Demokratskoj Republici Kongo, Liberiji i drugim zemljama, a predavala je i na Sciences Po u Parizu.

(Le Parisien)

BONUS VIDEO