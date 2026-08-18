Voditeljka Pink televizije, Jovana Jeremić, operisala je grudi. Ugrađeno joj je 425 kubika u poprsje, koje sada izgleda zategnutije i bogatije.

Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

Jovana je sada pokazala finalan rezultat operacije putem društvene mreže Instagram, a rezultatom je prezadovoljna.

Uslikala je dekolte, a komentari ne prestaju da se nižu. Foto: Instagram printskrin/jeremicjovana

Reakcije ljudi su podeljene, jedni su oduševljeni promenom, a drugi ističu da joj ova estetska operacija nije bila potrebna.

- Nežna. Puna sentimenta. A kako drugačije kad je dude radila sarajevska ruka. Sad je moja duša ojačana sa dudama sa još većom dušom i emocijom. Zato su moje dude srušile internet i stavile u drugi plan sva društveno-politička zbivanja u državi - napisala je Jovana u opisu objave na Instagramu.

Oporavak težak i bolan

Podsetimo, Jovana Jeremić je istakla da se suočila sa izuzetno bolnim oporavkom, a kako je rekla, odlučila se za "obične, okrugle implante" kako bi joj grudi izgledale prirodno, baš kao pre trudnoće.

- Stomak i noge su mi otekle, to je od anestezije. Mnogo je teško. Mega je bolno. Ja sam imala carski rez, to mi je bila jedina operacija, pa sad ovo. To je strašno. Sad kada pričam moram da udahnem vazduh. Svakim danom se sve više smanjuje bol - rekla je Jovana Jeremić i dodala: Foto: Printskrin/Instagram/jovanajeremicmilosevic

- Nisam mogla da dišem. Uradio mi je grudi kao da su moje. Moj zahtev je bio da to izgleda prirodno kao pre trudnoće. Ja sam dobila obični, okrugli implant - rekla je voditeljka.

Pokazala "pasoš za grudi"

Ona je ponosno istakla da njeno novo poprsje ima i "pasoš". Foto: Printskrin/Instagram/jovanajeremicmilosevic

- Kada budem pištala na aerodromu, samo ću ovo da pokažem ovo. Moje grudi su jače od nečijih pištolja - rekla je JJ.

(Telegraf)

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