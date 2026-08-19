Pevačica Dara Bubamara nakon sezone provedene u žiriju takmičenja „Zvezde Granda” donela je odluku da možda promeni televizijski tabor. Tim povodom se oglasila za "Blic".

Pevačica je otkrila da ima tri ponude.

- Imam tri ponude i dalje razmišljam gde ću - rekla je kratko Dara Bubamara. Foto: Ata images/M.M

Kada je reč o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" i prelasku u "Pinkove Zvezde", odluka se očekuje u septembru, pri čemu su novac i uslovi presudni.

- Nisam potpisala ugovor ni sa jednom medijskom kućom, videćemo u septembru šta će biti. Presudni su novac i uslovi. Sve je to šou biznis. Nema ko šta da se ljuti, možda ja ostanem u Zvezdama Granda, možda ne - rekla je Dara. Foto: ATA images/A. Ahel

- Šoubiznis je to, zašto da ne... Ja sam poslovna, lepo mi je bilo sa Cecom, sa svim kolegama, ako je neki bolji format i ponuda, zašto da ne... Uslovi su bitni, ali na prvom mestu novac! - bila je brutalno iskrena pevačica.

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