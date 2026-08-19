"Ne smemo biti taoci Rusije"

U video-zapisu objavljenom u utorak, 35-godišnji Fedorov poručio je kako "demokratija ne sme biti talac Rusije".

Dodao je da se Ukrajina bori "upravo zato što želi da ostane slobodna evropska država".

U Ukrajini je od februara 2022. na snazi ratno stanje koje onemogućava održavanje izbora. Pozvao je na uspostavljanje "zakonitog, sigurnog i realnog mehanizma" za povratak demokratskim procesima uprkos ratu.

Tvrdi da se zemlja suočava sa "sistemskom krizom upravljanja", da se "boji promena" i kao jedan od glavnih problema za ratne napore izdvojio je korupciju.

Foto: Pavlo Bahmut/Avalon/Profimedia

 

Smena i napetosti u vrhu

Fedorov je smenjen krajem jula nakon samo šest meseci na čelu ministarstva odbrane, a njegova smena podstakla je proteste širom zemlje. Predsednik Zelenski još nije komentarisao njegov poslednji istup.

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Smena se povezuje sa napetostima između Fedorova i tadašnjeg vrhovnog komandanta vojske Oleksandra Sirskog, koji je takođe smenjen nekoliko nedelja kasnije nakon višednevnih protesta.

Tokom mandata, Fedorov je bio zaslužan za modernizaciju ministarstva, pokretanje antikorupcijskih mera i korišćenje analitike podataka za optimizaciju vojnih operacija na frontu.

Za vršioca dužnosti ministra odbrane imenovan je Jevgenij Hmara, obaveštajac bez većeg političkog iskustva. Fedorov je odbio ponuđene funkcije u vladi, među kojima i mesto potpredsednika za vojne inovacije, i poručio da ga zanima isključivo povratak na čelo ministarstva odbrane.

Foto: Ukrinform/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

Inovacije u ratovanju

Pre dolaska u ministarstvo odbrane, Fedorov je kao ministar digitalne transformacije na početku rata osnovao dobrovoljačku "IT vojsku Ukrajine" za kibernetičke napade na Rusiju.

Vodio je i kampanju prikupljanja sredstava "Vojska dronova" te uveo sistem nagrađivanja bodovima za ukrajinske jedinice koje pogode ruske ciljeve. Kao ministar odbrane, fokusirao se na dronove, visokotehnološko ratovanje i nabavku.

NJegov zahtev Ilonu Masku da spreči rusko korišćenje satelita Starlink za napade dronovima značajno je, prema dostupnim procenama, usporio ruske operacije.

Foto: Danylo Antoniuk/Sipa Press/Profimedia

 

Nakon smene, Fedorov je objavio da će "nastaviti da pobeđuje neprijatelja asimetrijom, brzinom inovacija i organizacionom snagom".

BBC

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