"Ne smemo biti taoci Rusije"
U video-zapisu objavljenom u utorak, 35-godišnji Fedorov poručio je kako "demokratija ne sme biti talac Rusije".
Dodao je da se Ukrajina bori "upravo zato što želi da ostane slobodna evropska država".
U Ukrajini je od februara 2022. na snazi ratno stanje koje onemogućava održavanje izbora. Pozvao je na uspostavljanje "zakonitog, sigurnog i realnog mehanizma" za povratak demokratskim procesima uprkos ratu.
Tvrdi da se zemlja suočava sa "sistemskom krizom upravljanja", da se "boji promena" i kao jedan od glavnih problema za ratne napore izdvojio je korupciju.
Smena i napetosti u vrhu
Fedorov je smenjen krajem jula nakon samo šest meseci na čelu ministarstva odbrane, a njegova smena podstakla je proteste širom zemlje. Predsednik Zelenski još nije komentarisao njegov poslednji istup.
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Smena se povezuje sa napetostima između Fedorova i tadašnjeg vrhovnog komandanta vojske Oleksandra Sirskog, koji je takođe smenjen nekoliko nedelja kasnije nakon višednevnih protesta.
Tokom mandata, Fedorov je bio zaslužan za modernizaciju ministarstva, pokretanje antikorupcijskih mera i korišćenje analitike podataka za optimizaciju vojnih operacija na frontu.
Za vršioca dužnosti ministra odbrane imenovan je Jevgenij Hmara, obaveštajac bez većeg političkog iskustva. Fedorov je odbio ponuđene funkcije u vladi, među kojima i mesto potpredsednika za vojne inovacije, i poručio da ga zanima isključivo povratak na čelo ministarstva odbrane.
Inovacije u ratovanju
Pre dolaska u ministarstvo odbrane, Fedorov je kao ministar digitalne transformacije na početku rata osnovao dobrovoljačku "IT vojsku Ukrajine" za kibernetičke napade na Rusiju.
Vodio je i kampanju prikupljanja sredstava "Vojska dronova" te uveo sistem nagrađivanja bodovima za ukrajinske jedinice koje pogode ruske ciljeve. Kao ministar odbrane, fokusirao se na dronove, visokotehnološko ratovanje i nabavku.
NJegov zahtev Ilonu Masku da spreči rusko korišćenje satelita Starlink za napade dronovima značajno je, prema dostupnim procenama, usporio ruske operacije.
Nakon smene, Fedorov je objavio da će "nastaviti da pobeđuje neprijatelja asimetrijom, brzinom inovacija i organizacionom snagom".