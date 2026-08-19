Pevačica Lepa Brena trenutno boravi u Mostaru zbog svojih koncertnih obaveza. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini, pevačica je iskoristila priliku da poseti čuveni Stari most, jednu od najprepoznatljivijih znamenitosti ovog kraja.

Brena je na svom Instagram profilu podelila video-snimak koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Na snimku koji je Brena podelila je zabeležen trenutak u kojem se tradicionalni skakač priprema za skok u hladnu reku Neretvu. Pevačica je sa pažnjom pratila ceo proces, a nakon što je muškarac skočio, nagradila ga je srdačnim aplauzom.

Uz video-snimak, Brena je podelila i poruku u kojoj se našalila na sopstveni račun, ali i izrazila duboku zahvalnost na toplom dočeku:

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- Ovog puta nisam skočila, mislim da bih se u ovim godinama, po ko zna koji put, polomila. Ali zato su tu bili momci koji su hrabro skočili za mene! Hvala vam na tome, ali i na divnom gostoprimstvu. Bili ste sjajni domaćini i učinili da se osećam kao kod svoje kuće. Hvala od srca svima na ljubavi, pažnji i prelepom druženju. Nosim najlepše uspomene sa sobom!

Da podsetimo, Brena je aludirala na svoj skok od pre nekoliko decenija na istom mestu kada je snimala prvi deo filma "Hajde da se volimo" (1987).

(Blic)

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