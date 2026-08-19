Pevačica je podelila trenutak iz teretane, gde je vredno vežbala, a posebnu pažnju posvetila je treniranju zadnjice. Iako je u pitanju naporan trening, Ceca očigledno ne odustaje od svoje rutine, pa je uz snimak kratko poručila: "Radi se..."

NJena objava odmah je privukla pažnju, budući da pevačica često dobija komplimente na račun izgleda i kondicije. Ceca je još jednom pokazala da iza dobre forme stoje disciplina, trud i redovno vežbanje.

Podsetimo, kako su ranije pisali mediji Ceca u svojoj vili na Dedinju ima i frizerski salon. Foto: Instagram printskrin/cecaraznatovic

"Smršala sam 8,5 kilograma za mesec dana"

Ceca je nedavno istakla da je željenu kilažu postigla bez rigoroznih dijeta i lekova za mršavljenje.

- Dovela sam svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, lekova, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno - rekla je pevačica i otkrila svoje medote.

- Jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost.

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