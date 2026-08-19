Policija je u sredu ujutru posetila porodičnu kuću Brajana Hikersona u Grinvilu, nekoliko dana nakon što je njegova bivša partnerka, glumica Hejden Panetijer preminula u 36. godini.

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Dvojica uniformisanih policajaca fotografisana su ispred imanja porodice Hikerson u Južnoj Karolini, prenosi TMZ. Za sada nije poznato zbog čega su policajci došli na adresu, niti da li su tom prilikom razgovarali sa Brajanom ili nekim od članova njegove porodice.

Hejden pronađena bez svesti u stanu

Hejden Panetijere, inače bivša verenica ukrajinskog boksera Vladimira Klička sa kojim ima ćerku, preminula je 16. avgusta, a njena smrt se trenutno istražuje. Glumica je pronađena bez svesti u stanu u Grinvilu, a prema dosadašnjim izveštajima, pronašao ju je Brajanov brat Zak.

Hitna pomoć pokušala je da je reanimira, ali je Hejden oko 14 časova proglašena mrtvom. Iako se u pojedinim izveštajima navodi sumnja na predoziranje, vlasti još nisu potvrdile da je upravo to uzrok smrti. Konačni nalazi obdukcije i toksikoloških analiza još se čekaju.

Istražitelji su saopštili da preliminarna istraga za sada nije pokazala znakove nasilne smrti niti druge sumnjive okolnosti.

Majka glumice ogorčena zbog njihove veze

U danima nakon tragedije oglasila se i Hejdenina majka Lesli Vogel, koja je otvoreno kritikovala obnovljenu vezu svoje ćerke i Hikersona.

- Ova osoba u njenom životu, koje smo pokušavali da se rešimo već neko vreme, bila je sa njom u trenutku njene smrti, a to je Brajan Hikerson - rekla je Lesli za "NBC news". Foto: Lev Radin/Zuma Press/Profimedia

Hejden i Brajan su, prema dosadašnjim informacijama, dan pre njene smrti zajedno doputovali iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu.

Brajan pokazao policiji lekove koje je Hejden uzimala

Prema policijskom izveštaju koji je objavljen u znatno cenzurisanom obliku, Brajan navodno nije pokazivao vidljive emocije sve dok služba hitne pomoći nije proglasila Hejden mrtvom. Policajcima je, kako je ranije objavljeno, pokazao i kesu sa lekovima koje je glumica uzimala u vreme smrti.

NJegov brat Zak takođe je bio na mestu događaja. U policijskom izveštaju navodi se da je bio "veoma emotivan" dok su zdravstveni radnici pokušavali da spasu Hejden.

Veza obeležena nasiljem i hapšenjima

Odnos Hejden i Brajana godinama je bio veoma turbulentan. NJih dvoje bili su zajedno od 2018. do 2020. godine, a Hikerson je potom uhapšen i osuđen zbog nasilja nad glumicom. Osuđen je na 45 dana zatvora, ali je iza rešetaka proveo samo jedan dan. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Par je ponovo uspostavio kontakt 2021. godine, nakon čega su se pojavili izveštaji o još jednom fizičkom sukobu, ovog puta u jednom baru u Zapadnom Holivudu. Uprkos turbulentnoj prošlosti, njih dvoje su poslednjih godina svoju vezu držali podalje od javnosti.

Bio uz nju i u poslednjim godinama

Hikerson je bio uz Hejden i na sahrani njenog brata Jansena 2023. godine.

U martu ove godine ponovo su fotografisani zajedno, kada je Brajan pomagao glumici na aerodromu u Los Anđelesu. Hejden se tada kretala uz pomoć štaka.

Sada, nakon njene iznenadne smrti, pažnja javnosti ponovo je usmerena na njihov komplikovani odnos, dok istražitelji nastavljaju da utvrđuju tačan uzrok tragedije.

(Kurir)

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