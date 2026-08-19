U najvećem akumulacionom jezeru u SAD pronađeni su ostaci za koje se veruje da su ljudski, uključujući viličnu kost sa zubima. Otkriće je rezultat dugotrajne suše koja je izazvala pad nivoa vode u zapadnim američkim državama, javlja BBC.

Služba nacionalnih parkova SAD saopštila je da je 16. avgusta primila prijavu o skeletu na plaži Boulder na jezeru Mid u Nevadi.

- Na teren su izašli rendžeri nacionalnog parka i policija Las Vegasa - navodi se u saopštenju. Istraga je u toku i trenutno nema dodatnih informacija. RFStock / Alamy / Profimedia

Kosti su pronašli Dajanelis Molina Kruz i njen prijatelj Noel De Leon na obali jezera u Nevadi, blizu granice sa Arizonom.

- Moj prijatelj se igrao kamenjem u jezeru i odjednom je zgrabio viličnu kost. Kada je pogledao, video je zube i sve ostalo - rekla je Molina Kruz.

NJen prijatelj Noel De Leon veruje da je nizak nivo vode odgovoran za otkriće.

- Voda je veoma niska u poređenju sa onim što bi trebalo da bude. Kako se povlači, pojavljuju se skeleti - rekao je.

Rekordno niski vodostaji

Nivo vode u jezeru Mid, najvećem akumulacionom rezervoaru u Sjedinjenim Državama, opada od 2000. godine. Prošle nedelje pao je na 316 metara nadmorske visine, što je znatno ispod prethodnog rekorda iz jula 2022. godine, saopštio je Američki biro za melioracije.

Jezero se nalazi u okrugu Klark, gde je na snazi umerena suša. Naučnici ističu da su suše poslednjih godina postale intenzivnije i navode klimatske promene kao glavni uzrok. Dugotrajne letnje vrućine snizile su vodostaje reka i jezera u nekoliko zemalja, što je dovelo do niza neočekivanih otkrića. USTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

U Mađarskoj su početkom avgusta ove godine iz Dunava u Budimpešti izvučena tela dva nemačka vojnika iz Drugog svetskog rata, zajedno sa gotovo netaknutim motociklom Vermahta. Nedavno su u Dunavu izvučeni i drugi ostaci iz istog rata, uključujući i olupinu broda kod Prahova u Srbiji.

Sličan događaj se dogodio u Ujedinjenom Kraljevstvu, gde je nizak nivo vode u jezeru Ratland otkrio ostatke sela Neder Hamblton, koje je potopljeno tokom njegove izgradnje.

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