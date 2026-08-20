Iako danas uživa u nezapamćenom luksuzu i kući prepunoj zlatnog nameštaja, put do vrha za ovog pevača bio je sve samo ne uobičajen.

LJuba Aličić je odrastao je u skromnim okolnostima, a školsku klupu je napustio neverovatno rano – već u petom razredu osnovne škole, što znači da nema završeno ni osnovno obrazovanje. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Sa pevanjem je počeo već kao dečak od 12 godina. Čista sreća i izuzetan, vanserijski vokal prokrčili su mu put do samog vrha narodne muzike.

Svoj prvi album snimio je 1980. godine, a pravi bum i ogroman uspeh doživljava sa pesmama koje su postale vanvremenski hitovi – "Svirajte mi za Željanu" i "Ti ne ličiš ni na jednu". Tokom dugogodišnje karijere stekao je pravo bogatstvo i zaradio milione, a opšte je poznato da na nastupima i veseljima dobija bakšiš koji iznosi na desetine hiljada evra.

Zahvaljujući svom glasu, skromne okolnosti u kojima je odrastao zamenio je suvim luksuzom. LJuba danas sa porodicom uživa u luksuznoj vili, a javnost uvek ostane bez daha na činjenicu da mu je kuća opremljena nameštajem koji je sav u zlatu.

Ipak, iza uspešnog pevača i miliona stoji njegova najveća podrška i mirna luka – supruga Željana, koja mu je bila inspiracija za najveće estradne hitove. LJubin privatni život je izuzetno stabilan, a sa Željanom je u srećnom braku već 37 godina. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevač ima dva sina (jednog iz prvog braka i jednog sa Željanom), a jednom prilikom je na veoma zanimljiv način opisao svoj brak i ulogu svoje voljene supruge: "Moja supruga i ja živimo 37 godina u braku. Imam dva sina, jedan iz prvog braka, a mi se lepo slažemo, dugo smo godina zajedno. Kuća je na ženi, barem je to tako meni. Ja sam nju iz škole uzeo", ispričao je LJuba i time priznao da cela kuća zapravo počiva na Željani.

Iako Željana ne voli javnost i retko se eksponira, ona je jednom prilikom priznala da su se kroz decenije navikli jedno na drugo, kao i da je LJuba izuzetno dobar muž i otac.

(Espreso)

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