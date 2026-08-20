Svetlana Ceca Ražnatović je podelila zanimljiv video na Instagramu u kom je odgovarala na pitanja o svom životu.

Koncept je bio osmišljen po principu "ili-ili", a pevačica je otkrila koje kućne poslove manje voli da obavlja, ali i kakve osobine treba da ima njen savršeni partner.

Prvo je odgovorila na pitanje o gurmanskoj hrani, te je pred Cecom bio izbor da odabere da li više voli ćevape ili sarme.

- Ćevapi - rekla je kao iz topa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by C E C A (@cecaraznatovic)

Na sledeće pitanje je muzička zvezda trebalo da odabere između muškarca koji ćuti ili onog koji kuva.

- Pa bilo bi super da kuva i da ćuti - kroz smeh je rekla Ceca koja je bila u bademantilu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Na pitanje li više voli da joj neko čita poruke ili kopa po tašni, rekla je sledeće:

- Ni jedno ni drugo.

Pročitajte još

Veljko prvi put o optužbama da namešta mečeve

Veljko prvi put o optužbama da namešta mečeve

21:06

Nakon smrti Kličkove bivše(36),policija mu pokucala na vrata

Nakon smrti Kličkove bivše(36),policija mu pokucala na vrata

18:36

"Radi se!" Ceca u teretani - fotka zapalila mreže

"Radi se!" Ceca u teretani - fotka zapalila mreže

15:31

To je tako odvratno: Petar priznao koju ulogu nikako ne voli

To je tako odvratno: Petar priznao koju ulogu nikako ne voli

14:47

Na pitanje "peglanje ili sudovi", bez mnogo razmišljanja izabrala je peglanje.

"ZBOG OVOGA ĆETE DOĆI NA STADION": Ovo je Rijera poručio navijačima Zvezde pred debi na Marakani
Sport

"ZBOG OVOGA ĆETE DOĆI NA STADION": Ovo je Rijera poručio navijačima Zvezde pred debi na Marakani

RIJERA OTVORIO DUŠU PRED VIKTORIJU: "Videćete drugačiju Zvezdu, ne mogu da garantujem trofeje"
Sport

RIJERA OTVORIO DUŠU PRED VIKTORIJU: "Videćete drugačiju Zvezdu, ne mogu da garantujem trofeje"

BONUS VIDEO:

#Svetlana Ceca Ražnatović #Ceca #Ceca partner #VIP
Komentari 0
"РУСКА ВЕЗА" ТРЕСЕ ПРЕДСЕДНИЦУ СЛОВЕНИЈЕ: Шефица "Дежеле" усред велике политичко-шпијунско-љубавне афере

"RUSKA VEZA" TRESE PREDSEDNICU SLOVENIJE: Šefica "Dežele" usred velike političko-špijunsko-ljubavne afere