Svetlana Ceca Ražnatović je podelila zanimljiv video na Instagramu u kom je odgovarala na pitanja o svom životu.

Koncept je bio osmišljen po principu "ili-ili", a pevačica je otkrila koje kućne poslove manje voli da obavlja, ali i kakve osobine treba da ima njen savršeni partner.

Prvo je odgovorila na pitanje o gurmanskoj hrani, te je pred Cecom bio izbor da odabere da li više voli ćevape ili sarme.

- Ćevapi - rekla je kao iz topa.

Na sledeće pitanje je muzička zvezda trebalo da odabere između muškarca koji ćuti ili onog koji kuva.

- Pa bilo bi super da kuva i da ćuti - kroz smeh je rekla Ceca koja je bila u bademantilu. Foto: ATA images/A. Ahel

Na pitanje li više voli da joj neko čita poruke ili kopa po tašni, rekla je sledeće:

- Ni jedno ni drugo.

Na pitanje "peglanje ili sudovi", bez mnogo razmišljanja izabrala je peglanje.

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