Zdravko Čolić je definitivno jedna od najvećih zvezda na Balkanu. 

Čola je uvek pametne poteze pravio u karijeri pa je tako zbog ljudi iz Nemačke, imao potpuno drugačije ime. On  je pokušavao da se probije na stranom tržištu i to pod umetničkim imenom Dravco. 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Producenti su mu tada rekli da će tako Nemcima biti lakše da izgovore i zapamte njegovo ime.

U tom periodu snimio je i nekoliko pesama na nemačkom jeziku, kao što su "Madre Mia", "Rock 'n Roll Himmel" i "Alles was ich hab",, sve u pokušaju da osvoji tamošnju publiku.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Međutim, iako je probao da "preskoči granice", Čola je ubrzo shvatio da mu nije do selidbe u Nemačku i odustao je od te ideje, piše Stil.

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Ipak, to ga nije sprečilo da eksperimentiše i kasnije, pa je snimio i par pesama na engleskom, uključujući "Light Me" i "I'm Robot Man". Na kraju, shvatio je da je najlepše pevati na jeziku koji osećaš i ostao je kralj Balkana.

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