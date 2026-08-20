Zdravko Čolić je definitivno jedna od najvećih zvezda na Balkanu.

Čola je uvek pametne poteze pravio u karijeri pa je tako zbog ljudi iz Nemačke, imao potpuno drugačije ime. On je pokušavao da se probije na stranom tržištu i to pod umetničkim imenom Dravco. Foto: ATA images/A. Ahel

Producenti su mu tada rekli da će tako Nemcima biti lakše da izgovore i zapamte njegovo ime.

U tom periodu snimio je i nekoliko pesama na nemačkom jeziku, kao što su "Madre Mia", "Rock 'n Roll Himmel" i "Alles was ich hab",, sve u pokušaju da osvoji tamošnju publiku. Foto: ATA images/A. Ahel

Međutim, iako je probao da "preskoči granice", Čola je ubrzo shvatio da mu nije do selidbe u Nemačku i odustao je od te ideje, piše Stil.

Ipak, to ga nije sprečilo da eksperimentiše i kasnije, pa je snimio i par pesama na engleskom, uključujući "Light Me" i "I'm Robot Man". Na kraju, shvatio je da je najlepše pevati na jeziku koji osećaš i ostao je kralj Balkana.

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