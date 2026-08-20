Dok su joj građani svih država nekadašnje Jugoslavije odavali počast, jedna objava žene poznatog sportiste izazvala je veliku buru na društvenim mrežama.

Naime, Iva Alilović, supruga legendarnog hrvatskog rukometnog golmana Mirka Alilovića, na društvenim mrežama otvoreno je napisala da Vedranu Rudan, kako je navela, "nije mogla organski da smisli" i da zato nema nameru da je lažno oplakuje. Foto: ATA images/A. Ahel

U objavi je tvrdila da je književnica bila "duboko nesrećna žena koja je glumila glumu spolja", a kasnije je, uz crno-belu fotografiju Rudan, kratko napisala samo jednu reč - "glupača".

U drugoj objavi pojasnila je da joj Rudan nije bila nesimpatična zbog različitih političkih ili društvenih stavova, već zato što je smatra da često nije bila pravedna.

LISELOTTE SABROE / AFP / Profimedia

Sporna poruka o sahrani

Najviše pažnje privukao je deo objave u kojem se osvrnula na odnos Vedrane Rudan prema Hrvatskoj.

Alilovićeva je napisala da se nada da će književnica biti sahranjena tamo gde se, prema njenom mišljenju, osećala bliže i prihvaćenije, dodajući i tvrdnju da je možda obolela zato što je živela u zemlji i među ljudima koje je, kako je navela, "mrzela iz dna duše". Ove šokantne izjave izazvale su brojne reakcije korisnika društvenih mreža.

"Zadrte kamenjarke"

Nekoliko sati kasnije Alilović je objavila još jednu poruku, ovoga puta komentarišući stavove koje je Vedrana Rudan godinama iznosila o ženama, majčinstvu i deci. Uz emotikon smeha napisala je da komentariše ono što je govorila "velika" i mudra žena, nakon čega je iznela sopstveno viđenje majčinstva.

Istakla je da su za nju deca najveće bogatstvo i da je srećan svako ko može da ih ima. Dodala je da, iako je majka troje dece, oseća svojevrsnu – kako je naglasila, pozitivnu – ljubomoru kada vidi žene koje imaju petoro dece.

Prema njenom mišljenju, žene sa velikim porodicama često su u javnosti predstavljene kao "zadrte kamenjarke", za šta je delom okrivila uticaj Vedrane Rudan i drugih ljudi sa sličnim stavovima.

Objavu je završila porukom da su upravo takve žene za nju "najveće kraljice" i da smatra da je biti majka najvažniji i najlepši posao na svetu.

(Net.hr)