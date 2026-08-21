Beki Bekić prisetio se neprijatnog trenutka sa jednog od svojih nastupa, kada mu se dogodilo da zaboravi tekst pesme.

Kako je ispričao, tokom perioda kovida objavio je novu numeru koja je naišla na odličan prijem publike i brzo osvojila simpatije slušalaca.

Međutim, kada je došlo vreme da se vrati nastupima, publika mu je tražila da otpeva pesmu, a onda je nastao problem.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Svi su mi govorili da će mi propasti pesma, a zapravo sam je pevao više nego šta sam mislio da će se zavrteti i mogu da kažem da sam je toliko pevao da mi je dosadila. Čim sam počeo da pevam naručili su to i ja sam pokušao da izbegnem pevajući druge pesme, jer nisam mogao da se setim teksta, međutim, svaki sto je tražio tu pesmu – rekao je Beki za "Grand" nedavno i dodao:

- Morali su članovi benda da mi nađu tekst i ja kada sam počeo svi uglas su počeli da pevaju, a mene je bilo sramota što nisam znao tekst, ali izvukao sam se. Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, Beki je svojevremeno ispričao kako je balansirao između nastupa i porodičnog života.

- Živeo sam drugačijim životom od ostalih kolega. Kod mene se znalo, čim se završi posao ja idem kući. Nisam voleo da odsustvujem od svog doma, ja sam onaj kućni miš. Znao sam da dođem sa svirke u 4 ili 5 ujutru, ali ja u 6 ustajem. Moja žena je išla na posao i onda sam ostajao sa decom da ih probudim i spremim u obdanište - kaže Beki i tvrdi da kod njih u domu nema podele poslova.

- Nas je bilo mnogo dece i majka nas je naučila da vodimo računa. Sve znam i da kuvam i da spremim i da peglam. Kod nje se znalo da moraš kad ideš da spavaš sve da složiš od garderobe koju si skinuo, kao vojnik. Ista priča i kad se probudimo. Ja to i dan danas radim, to mi je navika - otkrio je pevač.

(Kurir)

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