Nakon što je njegov dolazak na rođendan bivše supruge Jelene Karleuše izazvao brojne komentare i spekulacije o njihovom odnosu, kao i brojnih medijskih nagađanja i interesovanja javnosti o njegovom odnosu sa Norom, Duško Tošić je odlučio da otkrije pravu istinu.

Foto: ATA images/A. Ahel

Tošić je istakao da je na proslavu došao iz poštovanja prema Jeleni, sa kojom je proveo veliki deo života i ima dve ćerke, a potom se osvrnuo i na svoj emotivni život o kojem se u javnosti već neko vreme nagađa.

- Želim da se kratko oglasim povodom svog dolaska na Jelenin rođendan i nastupa, jer su se u javnosti pojavile različite spekulacije o našem odnosu. Došao sam iz poštovanja i kao podrška osobi sa kojom sam proveo veliki deo života i sa kojom me vezuju zajedničke uspomene i naše ćerke. Smatram da je sasvim prirodno da budem uz nju u važnom trenutku, bez obzira na to šta se sve izdešavalo i što više nismo supružnici. Nadam se da će tako i ostati ubuduće - istakao je Duško, pa zvanično potvrdio krah ljubavi sa Norom: Foto: Instagram printskrin/ duskotosic

On se obratio pratiocima na Instagramu i potvrdio da već neko vreme on i Nora nisu zajedno, te da su nakon pokušaja odlučili da se raziđu.

"Kada je reč o mom emotivnom životu o kojem se u poslednje vreme govorilo u javnosti, već neko vreme nismo zajedno. Pokušali smo, nije uspelo i svako je nastavio svojim putem", napisao je Tošić.

Foto: Instagram printskrin/noraamilo

Bivši fudbaler je naglasio da je osetio potrebu da se oglasi prvenstveno zbog velikog broja poziva i poruka koje je dobio, ali i sa namerom da spreči dalja pogrešna tumačenja.

"Povod za moje oglašavanje su brojni pozivi i poruke koje sam dobio, ali i potreba da se o ovome govorio jasno i bez prostora za pogrešna tumačenja. Nemam nameru da svoj privatni život dodatno izlažem javnosti, ali smatram da je važno da se neke stvari kažu direktno", poručio je bivši fudbaler na Instagramu.