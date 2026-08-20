Nakon što je njegov dolazak na rođendan bivše supruge Jelene Karleuše izazvao brojne komentare i spekulacije o njihovom odnosu, kao i brojnih medijskih nagađanja i interesovanja javnosti o njegovom odnosu sa Norom, Duško Tošić je odlučio da otkrije pravu istinu.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Tošić je istakao da je na proslavu došao iz poštovanja prema Jeleni, sa kojom je proveo veliki deo života i ima dve ćerke, a potom se osvrnuo i na svoj emotivni život o kojem se u javnosti već neko vreme nagađa.

- Želim da se kratko oglasim povodom svog dolaska na Jelenin rođendan i nastupa, jer su se u javnosti pojavile različite spekulacije o našem odnosu. Došao sam iz poštovanja i kao podrška osobi sa kojom sam proveo veliki deo života i sa kojom me vezuju zajedničke uspomene i naše ćerke. Smatram da je sasvim prirodno da budem uz nju u važnom trenutku, bez obzira na to šta se sve izdešavalo i što više nismo supružnici. Nadam se da će tako i ostati ubuduće - istakao je Duško, pa zvanično potvrdio krah ljubavi sa Norom:

Foto: Instagram printskrin/ duskotosic

 

On se obratio pratiocima na Instagramu i potvrdio da već neko vreme on i Nora nisu zajedno, te da su nakon pokušaja odlučili da se raziđu.

"Kada je reč o mom emotivnom životu o kojem se u poslednje vreme govorilo u javnosti, već neko vreme nismo zajedno. Pokušali smo, nije uspelo i svako je nastavio svojim putem", napisao je Tošić.

Pročitajte još

"Imali smo velike probleme" Toma Panić o braku sa Nadeždom

"Imali smo velike probleme" Toma Panić o braku sa Nadeždom

13:02

Zahar OSTAVIO Gocu - razlog: "Nije htela da se obrazuje"

Zahar OSTAVIO Gocu - razlog: "Nije htela da se obrazuje"

12:52

Čolino drugo ime: Kako se predstavljao na početku karijere?

Čolino drugo ime: Kako se predstavljao na početku karijere?

11:23

Tanasije potomak premijera Juge: Porodici oteto 9 kuća u BGu

Tanasije potomak premijera Juge: Porodici oteto 9 kuća u BGu

10:52

Foto: Instagram printskrin/noraamilo

 

Bivši fudbaler je naglasio da je osetio potrebu da se oglasi prvenstveno zbog velikog broja poziva i poruka koje je dobio, ali i sa namerom da spreči dalja pogrešna tumačenja.

"Povod za moje oglašavanje su brojni pozivi i poruke koje sam dobio, ali i potreba da se o ovome govorio jasno i bez prostora za pogrešna tumačenja. Nemam nameru da svoj privatni život dodatno izlažem javnosti, ali smatram da je važno da se neke stvari kažu direktno", poručio je bivši fudbaler na Instagramu.

"ZBOG OVOGA ĆETE DOĆI NA STADION": Ovo je Rijera poručio navijačima Zvezde pred debi na Marakani
Sport

"ZBOG OVOGA ĆETE DOĆI NA STADION": Ovo je Rijera poručio navijačima Zvezde pred debi na Marakani

RIJERA OTVORIO DUŠU PRED VIKTORIJU: "Videćete drugačiju Zvezdu, ne mogu da garantujem trofeje"
Sport

RIJERA OTVORIO DUŠU PRED VIKTORIJU: "Videćete drugačiju Zvezdu, ne mogu da garantujem trofeje"

BONUS VIDEO:

#Duško Tošić #fudbalski menadžer Duško Tošić #Duško Tošić i Nora #Duško Tošić i Nora raskid #Jelena Karleuša #pevačica Jelena Karleuša #VIP #Duško Tošić devojka Nora
Komentari 0
ДЕВОЈЧИЦА БЕЗ РОДИТЕЉА ЗАТРАЖИЛА ПОМОЋ Вучић јој дао обећање: Помоћи ћемо у року од 48 сати (ВИДЕО)

DEVOJČICA BEZ RODITELJA ZATRAŽILA POMOĆ Vučić joj dao obećanje: Pomoći ćemo u roku od 48 sati (VIDEO)