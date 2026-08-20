Glumac Tanasije Uzunović, koji je preminuo 10. marta 2023. godine, ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj kinematografiji i pozorištu, ali je njegov privatni život bio obeležen velikim gubicima i porodičnim dramama. Bio je potomak jedne od najuglednijih predratnih porodica u Srbiji, koja je u Beogradu posedovala čak devet elitnih kuća, ali im je nakon Drugog svetskog rata sve oteto.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Tanasije je svojevremeno otkrio da je poreklo kapitala njegove porodice poticalo od oko 150 hektara zemlje u mestu Draževac, koju su posedovala dva preživela brata Uzunovića. Kako bi njegov deda Nikola izgradio kuću, uzet je kredit na osnovu hipoteke nad tom zemljom. Kada je Tanasijev otac Blagoje, školovani agronom, pokušao pre rata da na tom imanju izgradi moderne obore za uzgoj stoke po svetskim standardima, deda ga je sprečio jer je zemlja bila opterećena dugom. Deda Nikola je imao novca da podigne kuću, ali ne i da je opremi, dok ostale porodične kuće glumac nije ni pamtio jer su neke srušene tokom savezničkih bombardovanja u ratu. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Sećanje Vojina Ćetkovića: Poslednji vitez i večiti "ujak"

O tome kakav je Tanasije bio iza kamera i na sceni, na komemoraciji je dirljivo govorio njegov mlađi kolega Vojin Ćetković, koji ga je nazvao jednim od poslednjih vitezova svoje glumačke generacije. NJih dvojica su izgradili poseban odnos tokom snimanja kultne serije "Moj rođak sa sela", gde je Uzunović igrao ujaka koji je spreman da pruži život za svog sestrića.

Ćetković se prisetio Tanasijeve neverovatne posvećenosti detaljima. Na snimanju je striktno insistirao da nosi autentičnu narodnu nošnju i belu uštirkanu košulju, a sam je nacrtao izgled svojih zalizaka i bio nezadovoljan kako su ih majstori napravili naredne dve godine. Vojin je podelio i simpatičnu anegdotu sa snimanja u Kragujevcu, kada su nakon napornog dana svi čekali Tanasija da krenu za Beograd jer je on morao ponovo da opere kosu — iako je to već uradio rano tog istog jutra.

Inače, ćerka Tanasija Uzunovića za njegovu smrt saznala je preko medija.

(Blic)

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