Marina Tucaković, čuvena hitmejkerka, sedamdesetih godina prošlog veka bila je u ljubavnoj vezi sa pevačem Oliverom Mandićem, koji je tada bio na početku muzičke karijere.

Iako se u javnosti gotovo uopšte nije govorilo o ovoj romansi, njih dvoje su četiri godine bili u ljubavi, a Oliver je jednom prilikom potvrdio da je Marina patila za njim.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Marina i ja smo bili u vezi četiri godine. Za vreme našeg zabavljanja napisala mi je „LJuljaj me nežno“. Pošto sam objavio tu numeru, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i lepših devojaka. Tada je krenulo ludilo u mom životu, a ona je verovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle raskida. Hvala joj što mi je napisala divne tekstove i posle toga na mojim albumima. Radila mi je sve pesme osim „Dođe mi da vrisnem tvoje ime“ i „Bobane“ - ispričao je Mandić pre nekoliko godina za beogradske medije.

- Posle našeg raskida ostali smo u dobrim odnosima. Ona je dupla Škorpija, lovu voli najviše.

Iako je tvrdila da nikad nisu krili svoju ljubav, Marina je rekla da se ne seća baš svih detalja iz romanse s Mandićem. Foto: ATA images/A. Ahel

- Bilo je to tako davno. Više se i ne sećam. Oliver je bio presladak mladić, uvek doteran i potpuno drugačiji. Nosio je košulje i pantalone. Nismo se skrivali, nego tada naša veza nikoga nije zanimala - ispričala je Tucakovićeva svojevremeno.

Inače, Marina i Oliver su isto godište, rođeni su 1953. godine, a u periodu zabavljanja imali su oko dvadesetak godina. Kada su Marinu pre nekoliko godina novinari upitali kakav je ljubavnik bio pevač, koji danas ne voli da daje intervjue i pojavljuje se u javnosti, odgovorila je najpre:

- Neću da pričam o intimnim odnosima. Nemojte to da me pitate - a onda kratko dodala:- Bio je dobar.

Foto: ATA images/A. Ahel

Marina je tada otkrila i da je ona glavni "krivac" za to što je Oliver postao pevač.

- Imao je divne pesme, ali nije želeo da peva. Ubedila sam ga da treba da peva, a ne da daje pesme drugima. Nije on neki veliki pevač kao Haris DŽinović, ali je imao specifičnu boju i način pevanja. Postigla sam sa njim veliki uspeh, kao i on sa mnom. NJegove pesme će živeti zauvek - pričala je Marina pre nekoliko godina.

(Kurir)

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