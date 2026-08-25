Rada se dan pre rođendana oglasila na Instagramu gde je objavila fotografiju u kupaćem kostimu i pokazala izvajanu figuru u petoj deceniji. Manojlovićeva neretko ističe da ništa nije radila na sebi, pa tako neretko dobija pregršt komplimenata na račun prirodnog izgleda.

Manojlovićeva se uslikala kako leži i belom kupaćem kostimu, a ispod objave nizali su se brojni komentari. 

"Devojko, kidaš kako izgledaš", "LJudi, ona je bomba", "Rada je divna i prezgodna", pisali su joj pratioci na Instagramu.

"Neću da budem silikonska lutka"

Inače, Rada je jednom prilikom govorila o estetskim zahvatima i istakla da ne želi da koriguje ništa  na sebi.

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- Kažu - nos ti je prevelik, smanji ga. Grudi ti nisu dovoljno velike, stavi silikone… A ja sebi postavim pitanje – pa šta mi fali? Zar sam stvarno ružna? Počela sam da sumnjam u sebe, ali sam brzo shvatila da je to glupost! Da sam htela da budem savršena, operisala bih sve – i nos, i grudi… Ali onda to više ne bih bila ja! Majka priroda me je oblikovala ovako, i nemam nameru da se menjam. Grudi su mi okej, nos je moj – neću da postanem kopija drugih. Zašto bih i ja išla tim putem? Ja hoću da budem Rada, a ne neka silikonska lutka - poručila je folkerka svojevremeno.

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