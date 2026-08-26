Sekretar parlamentarnog Odbora za nacionalnu bezbednost i odbranu Roman Kostenko najavio je da će se nova rešenja odnositi, između ostalog, na starosnu granicu za mobilizaciju. Međutim, nije otkrio da li je reč o njenom snižavanju ili podizanju.

Trenutno obaveznoj mobilizaciji u Ukrajini podležu muškarci od 25 do 60 godina. Donja starosna granica spuštena je sa 27 na 25 godina 2024. godine. Od tada se redovno vodi rasprava o njenom daljem snižavanju, između ostalog zbog problema ukrajinske vojske sa nedostatkom ljudstva u ratu sa Rusijom. Foto: Dmytro Sheremeta/Alamy/Profimedia

"Radikalne" promene u mobilizaciji

Kostenko je o planiranim promenama govorio u emisiji "Veliki Lavov". Kako je naveo, dosadašnji finansijski podsticaji za ljude koji potpisuju ugovore sa vojskom nisu doveli do očekivanog povećanja interesovanja za služenje.

- Znam da će sada biti uvedene neke radikalne stvari. Razgovori su već u toku i, koliko znam, određene stvari se menjaju kada je reč o starosnoj granici za mobilizaciju - rekao je.

Poslanik nije želeo da kaže u kom pravcu će se starosna granica promeniti. Naveo je da bi detalje trebalo da predstave Ministarstvo odbrane ili Generalštab. Takođe je naglasio da Ukrajina ne planira da odustane od obavezne mobilizacije i pređe isključivo na dobrovoljno regrutovanje.

Kostenko je, međutim, negirao da se priprema uvođenje obavezne mobilizacije žena. Takođe nema planova za ukidanje odlaganja mobilizacije za očeve koji imaju troje ili više dece.

A prolonged war and likely Russian mobilization mean Ukraine will have to expand its own mobilization.



Beyond reforms, that means widening the draft pool, potentially lowering the mobilization age below 25 or even expanding service obligations to women pic.twitter.com/XguLqA0Epu — Joni Askola (@joni_askola) August 25, 2026

Reforma mobilizacije pripremana je i ranije

Ukrajinski mediji ukazuju da se Kostenkova najava uklapa u širu reformu sistema mobilizacije. Bivši ministar odbrane Mihailo Fedorov još krajem jula govorio je da bi projekat koji je pripremio njegov tim trebalo da bude pokrenut u avgustu i da već u septembru poboljša kadrovsku situaciju u vojsci.

Fedorov je predstavio i ideju o postepenijem popunjavanju vojske. Ona je podrazumevala mobilizaciju određenog broja ljudi u nekoliko faza, dok bi deo građana istovremeno ostao na tržištu rada. Raniji elementi reforme obuhvatali su, između ostalog, nove kratkoročne ugovore, pravila za premeštanje vojnika i povratak dezertera, osoba koje su samovoljno napustile svoje jedinice.

I sadašnje rukovodstvo Ministarstva odbrane potvrđuje da je reforma u toku. Zamenica ministra odbrane LJubov Halan izjavila je 19. avgusta da će promene koje se odnose na mobilizaciju i rad regrutnih centara biti predstavljene "u doglednoj budućnosti", ali nije navela konkretan datum.

Vlasti u Kijevu za sada nisu predstavile predlog zakona niti konkretan predlog nove starosne granice za mobilizaciju. Kostenkova najava je zato prvi jasan signal da bi upravo ovaj deo sistema mogao da bude obuhvaćen narednom reformom.

(Fakt.pl)

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