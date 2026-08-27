Policijski službenici Uprave MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji sa OSA-om, jutros su na području više opština u Kantonu Sarajevo započeli akciju "Catering". Akcija se sprovodi pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa MUP-om Srednjobosanskog kantona usledili su pretresi širom tog kantona .

Među imenima uhapšenih je i Mirsad Mujkić, vlasnik jedne pekare, a razlog tome je sumnja da je organizirao paljevine i bacanje bombi na druge pekare, ali i zbog iznude i reketiranja Asima Kraljića, inače menadžera Dina Merlina.

Akcija „Catering“ u Sarajevu: Uhapšen Admir Arnautović Šmrkhttps://t.co/bePyAiI5TJ — Istraga.ba (@IstragaB) August 27, 2026

Interesantno je da je u istoj akciji uhapšen i doktor Mithat Asotić iz Travnika, kao i njegov sin Hamza koji je u Sarajevu.

Prema Rapprtovim informacijama, uhapšen je i Mirsad Mujkić, vlasnik jedne pekare, a razlog tome je sumnja da je organizirao paljevine i bacanje bombi na druge pekare, ali i zbog i iznude Asima Kraljića, inače menadžera Dina Merlina.

Jedva se izvukli

Podsetimo, Admir Arnautović Šmrk ranije je sarađivao sa Jalom Bratom i Bubom Korelijem, sve dok saradnja nije prekinuta zbog potkradanja.

Privođenja Admira Arnautovića Šmrka u okviru akcije "Catering". pic.twitter.com/amIAhBZTjv — Istraga.ba (@IstragaB) August 27, 2026

Naime, njih dvojca su 2023. godine došla do informacija da im je ugovarao nastupe za honorar od 16.000 evra, a njima je prijavljeno 13.000. Osim tih 3.000 evra, uzimao je i procenat koji je unapred dogovoren.

Maji Berović pucano na kombi, Senidi planirali da lice pospu kiselinom

Maja Berović i Senidah su nekada sarađivale s pomenutim menadžerom. Poslovni odnos mogao je skupo da ih košta. Nakon što je Berovićka okončala saradnju, pucano je na kombi njenih muzičara, a navodno joj je i bačena bomba na kuću.

Kada je Senidah u pitanju, ona je rešila da okonča saradnju s tim timom, jer je od nastupa dobijala samo 30 odsto. Nakon toga dobila je upozorenje od prijatelja da će joj se nešto loše desiti, pa je preko noći pobegla iz Sarajeva za LJubljanu.

Admir Arnautović zvani Šmrk, meneđer Jale brate i Bube, uhapsen je u policiskoj akciji u Sarajevu.



Samo mi nije jasno sta je navelo policiju da sporvodi istragu!? pic.twitter.com/RP0blaT0zE — All420 (@Alelsandar) January 31, 2023

U toku istrage koja se vodila protiv menadžera došlo se do saznanja da je njegova grupa planirala fizički napad na pevačicu tokom njenog boravka u Sarajevu ili drugim lokacijama koje bi bile pogodne za izvršenje. Planirano je da je "prebiju, rane ili pospu kiselinom po licu", pisao je sarajevski Raport.