Izlivanja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba i Velike Gorice značajno su doprinela masovnom pomoru ribe u Savi, a analize su pokazale koncentracije zagađujućih materija iznad dozvoljenih vrednosti, potvrdili su rezultati analiza koje je danas primila vodoprivredna inspekcija Državnog inspektorata.

Institut za vode ocenio je da je uticaj izlivanja iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda značajan, iako nije i jedini uzrok pomora koji je zahvatio desetine kilometara reke nizvodno od Zagreba, preneo je "Indeks".

Rezultati analiza su pokazali povišene koncentracije zagađujućih materija u svim uzorcima. Foto: D. Milovanović

Prema mišljenju stručnjaka Instituta za vode Josipa Jurja Štrosmajera, koji je procenjivao povezanost stanja vode i pomora, uticaj ovog izlivanja bio je značajan, iako su postojali i drugi faktori.

Ovi nalazi su u suprotnosti s ranijim izjavama Zagrebačkog holdinga, iz kojeg su nakon otkrića pomora ribe poručili da su svi izlazni parametri zagrebačkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bili u okviru propisanih vrednosti i da sistem radi uredno.

Dosadašnji nalazi ne upućuju na to da su ispuštanja iz ovog postrojenja jedini uzrok pomora. Kako se navodi, temperatura vode u svim uzorcima bila je viša od propisanog proseka, a koncentracija otopljenog kiseonika bila je niska. Foto: Z. Jovanović

Iz Inspektorata su napomenuli da i takvi uslovi mogu da dovedu do uginuća ribe. S druge strane, bolesti riba isključene su kao mogući uzrok. Veterinarska služba nastavlja da prati stanje i u kontaktu je s ostalim službama koje sprovode dodatne analize.

Zbog utvrđenih prekoračenja inspekcijski postupak se nastavlja, a tek treba da se utvrdi kakve posledice će ovi nalazi imati za odgovorne i da li će uslediti sankcije.

(Tanjug)

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