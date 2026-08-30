Predsednik Rusije čestitao je Lukašenku rođendan istakavši njegov lični doprinos jačanju prijateljskih odnosa između dve zemlje i unapređenju institucija Savezne države Rusije i Belorusije, navodi se u telegramu objavljenom na sajtu Kremlja.

Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

- Teško je preceniti Vaš lični doprinos jačanju prijateljskih odnosa između naših zemalja, kao i unapređenju institucija Savezne države. Cenim međusobno razumevanje i poverenje koje je uspostavljeno između nas - naveo je Putin.

Ruski predsednik je dodao da će Rusija i Belorusija nastaviti prijateljsku komunikaciju i konstruktivan zajednički rad na daljem razvoju saradnje, kao i na unapređenju obostrano korisnih integracionih procesa na evroazijskom prostoru.

Putin je u čestitki naveo da Lukašenko već godinama predano obavlja funkciju šefa države, doprinoseći uspešnom društveno-ekonomskom razvoju Belorusije i zaštiti njenih interesa na međunarodnoj sceni.

(Tanjug)

BONUS VIDEO