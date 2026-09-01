Za kancelariju Bila Klintona ponuđena je plaćena pozicija saradnika za posebne projekte, dok se za kancelariju Hilari Klinton traži neplaćeni pripravnik.

Obe pozicije imaju određene administrativne zadatke, ali nisu iste. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Od pripravnika Hilari Klinton očekuje se da se bavi istraživanjem, zakazivanjem sastanaka, pripremom materijala i podrškom pri organizaciji događaja, dok pozicija kod Bila Klintona zahteva fakultetsku diplomu, izvršnu podršku, komunikaciju i upravljanje posebnim projektima.

Posebnu pažnju izazvao je zahtev za "diskrecijom". U oglasu za poziciju kod Bila Klintona navodi se potreba za diskrecijom prilikom zakazivanja, dok se od pripravnika Hilari Klinton zahteva "visok nivo profesionalizma i diskrecije".

DŽejms Laverti, direktor za brze odgovore senatora Teda Kruza, ocenio da je zanimljivo što se za praktično sličan posao kod Bila Klintona koristi drugačiji naziv.

Konzervativci su formulaciju oglasa povezali sa skandalom iz 1998. godine, koji je izbio nakon što je u javnost dospela vest o seksualnoj vezi Bila Klintona i tada 22-godišnje pripravnice u Beloj kući Monike Levinski.

- Ako Bil Klinton zatraži od vas da uradite poseban projekat, recite ne - napisao je na platformi Iks Stiv Gest, bivši savetnik za specijalne komunikacije američkog senatora Teda Kruza.

Konzervativni politički komentator Majkl Nols se našalio na račun toga što se za Bila Klintona ne koristi termin "pripravništvo".

- Pa, da li je bilo neke kontroverze u vezi sa Bilom Klintonom i nekim pripravnikom ili tako nešto - naveo je Nouls.

Više korisnika platforme Iks podsetilo je na slučaj Levinski, koji je početkom 1998. godine prerastao u jedan od najvećih političkih skandala tokom Klintonovog predsedničkog mandata.

- Smelo od HilDag da bude u plavoj boji Monike", napisao je Čarls Korel III , pisac govora za senatora DŽona Barasa, republikanca iz Vajominga, pozivajući se na boju Hilarine majice na fotografiji.

Levinski je kasnije istražiteljima predala tamnoplavu haljinu za koju je navela da ju je nosila tokom seksualnog odnosa sa Klintonom 1997. godine. FBI analiza je utvrdila da je DNK pronađen na haljini pripadao tadašnjem predsedniku SAD.

(EuroNews)

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