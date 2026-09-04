Legendarni pevač narodne muzike Miroslav Ilić imao je nekada problem sa alkoholizmom, i mada nije bio ljubitelj žestokih pića, uvek je pio zbog društva i dokazivanja.

Pevač je jednom prilikom otkrio da je alkohol za njega prošlost više od tri decenije. Miroslav je odjednom doneo odluku da preseče i kaže „zbogom“ piću jer je video da to nije za njega.

- Pio sam do 1989. godine. Dešavalo se i da slomim neku čašu. Te godine sam stavio tačku i izvukao se iz svega, odnosno iz alkohola. Bio sam veoma prljav igrač kad popijem. Nije bilo prijatno ni meni, a ni mom okruženju. Razbijao sam sve po lokalu, vređao ljude oko sebe. Kad se napijem, nisam znao šta radim. Mislim da sam više pio zbog nekog dokazivanja i druženja, a piće mi svakako nije prijalo čim je tako loše uticalo na mene. Nisam umeo da pijem, a pio sam mnogo - pričao je Ilić. FOTO: ATA / Antonio Anhel

Kako je svojevremeno ispričao, zakleo se pred ikonom da više neće uzeti kap alokhola.

- Presekao sam kao makazama! Jedno jutro sam ustao, prekrstio se ispred ikone Svetog Đorđa, to je moja krsna slava, i rekao ‘Budalo, nećeš više!

"Zapalio sam ženi svu garderobu"

Miroslav je otkrio da je jednom u alkoholisanom stanju supruzi Gordani zapalio svu garderobu.

- Istina je. Zamislite čoveka budalu koji ženi zapali svu garderobu… Ne ponosim se time, ali ne odričem se ničega što sam uradio, pa makar to bilo i loše - rekao je Miroslav.

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