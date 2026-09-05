Grupa je za ukradene podatke tražila od Berlina 30 bitkoina, odnosno oko dva miliona evra.

Berlinski Senat odbio je da plati otkupninu i saopštio da neće podleći uceni.

Nakon isteka roka za uplatu, grupa je objavila ukradene podatke na dark netu, skrivenom delu interneta kojem se ne može pristupiti putem uobičajenih pretraživača. Foto: depositphotos/Rawpixel

Prema navodima nemačkog lista Bild, podaci su objavljeni u petak u 15.35 časova, a ukupna količina iznosi oko 5,26 terabajta, odnosno 1.439.893 fajla.

Među objavljenim dokumentima nalaze se, prema prvim analizama, poverljivi planovi za vanredne situacije, podaci o računima, telefonski brojevi, građevinski planovi i smernice za postupanje u kriznim situacijama.

U objavljenim podacima nalazi se i folder pod nazivom "AG CBRN-Rahmenplanung", koji se odnosi na planiranje u slučaju hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih opasnosti.

Prema navodima Bilda, među procurelim podacima nalaze se i lični podaci zaposlenih u pokrajinskim institucijama, uključujući izvode iz matičnih knjiga rođenih, telefonske brojeve, adrese stanovanja i, kako se navodi, spiskove odsustava.

Zbog velike količine objavljenih podataka još nije moguće precizno utvrditi obim posledica napada.

Stručnjak za bezbednost iz redova CDU Roderih Kizeveter izjavio je za Bild da je dobro što berlinski Senat nije pristao na ucenu, ali je ocenio da objavljivanje ovakvih podataka predstavlja ozbiljan bezbednosni problem.

Istraživački novinar Lars Vinkelsdorf, koji je analizirao deo objavljenih podataka, ocenio je na društvenoj mreži Iks da napad može imati ozbiljne posledice po bezbednost, navodeći da se među podacima nalaze i dokumenti koji se odnose na istrage, planove za vanredne situacije i komunikacione procedure.

Bild navodi da se od berlinske administracije i političkih institucija sada očekuje više informacija o obimu incidenta i mogućim posledicama po građane.

(Tanjug)

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