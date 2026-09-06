Glumica je u tom trenutku pozirala okupljenim fotografima, koji su je dozivali kako bi se okrenula prema njihovim kamerama. Međutim, njeno fotografisanje ubrzo je prekinuo član obezbeđenja, koji joj je prišao, podigao ruku i jasno stavio do znanja da treba da nastavi dalje.

NJgov potez zatekao je Dobrev, koja je delovala vidno zbunjeno jer joj nije bilo jasno zbog čega mora tako brzo da se skloni sa crvenog tepiha. Pre nego što je otišla, podigla je ruku kako bi pozdravila publiku, a neprijatnost je pokušala da prikrije usiljenim osmehom.

Foto: Michael TRAN / AFP / Profimedia

 

 

Snimak ovog trenutka ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao burne reakcije njenih pratilaca. Brojni korisnici ostali su iznenađeni načinom na koji se pripadnik obezbeđenja ophodio prema glumici, dok su drugi pretpostavili da je problem nastao zbog strogo određenog rasporeda na crvenom tepihu.

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Foto: Starpix / A. Tuma / AFP / Profimedia

 

 

"Zašto su tako oterali Ninu sa crvenog tepiha?", upitao je jedan korisnik.

"Da li je ostala predugo ili je problem bio u organizaciji? U svakom slučaju, bilo je sramotno“, glasio je drugi komentar.

(Mondo)

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