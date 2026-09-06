Predsednik, poznat po svojoj prepoznatljivoj zlatno-plavoj kosi začešljanoj u stranu, viđen je sa gotovo smeđom kosom nakon što je predsednički avion Er Fors Van u petak sleteo pred njegov vikend boravak u golf klubu Tramp Nešenel Golf Klub Bedminster.

Trampova tamnija kosa zapalila je društvene mreže, pošto je ovo jedan od retkih slučajeva kada je značajnije promenio svoju prepoznatljivu frizuru.

Pobednik kviza "DŽepardi" Hemant Meta našalio se na račun Trampove frizure, dok je drugi korisnik primetio da je "leto skoro gotovo" i da je zato "prirodno vreme da se pređe sa farbane plave na smeđu kosu".

"Obožavam. Tako mladalački. Veoma Pirs Brosnan", prokomentarisala je književnica Eni Lamot. Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tramp je i ranije eksperimentisao sa frizurom

Tramp je u subotu otišao na golf sa voditeljem Foks njuza Bretom Bejerom i još nekoliko ljudi, ali je nosio crvenu kapu sa natpisom "Tramp je bio u pravu za sve", koja je prekrivala njegov novi izgled.

Zbog toga nije bilo moguće utvrditi da li je iznenađujuća promena od petka bila samo privremena. Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Za sada nije poznato koliko će dugo zadržati novi izgled.

Iako Tramp retko pravi velike promene kada je reč o svojoj prepoznatljivoj frizuri, to se već događalo. Još 2019. godine predsednik je prisustvovao crkvenoj službi u Virdžiniji, gde se pojavio sa novom frizurom, kosom zalizanom unazad, donekle sličnom frizuri guvernera Kalifornije Gevina NJusoma.

Ta frizura nije dugo potrajala, a Tramp je već kasnije istog dana viđen sa svojim uobičajenim izgledom. Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

Čak i pre njegovog uspona do predsedničke funkcije, Trampova kosa bila je predmet brojnih spekulacija u javnosti. Mnogi su sumnjali da nosi periku ili da je bio podvrgnut nekoj vrsti hirurškog zahvata smanjenja kože glave, što se pominjalo i tokom brakorazvodnog postupka sa njegovom pokojnom prvom suprugom.

Tokom predsedničke kampanje 2016. godine Tramp, koji je poznat po strahu od mikroba, gostovao je u emisiji "The Tonight Show" kod DŽimija Falona i dozvolio voditelju da mu razbaruši kosu kako bi pokazao da je zaista prava. Foto: Jim WATSON/AFP/Profimedia

(NYpost)

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