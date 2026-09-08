Lider stranke „Reform UK“ rekao je da su pokrivala za lice, bilo da je reč o fantomkama koje nose članovi bandi ili maskama pripadnika „Antifa“, pretnja čija je svrha da zastraši i izvrši pritisak na druge.

On smatra da je zabrana neophodna jer potpuno pokrivanje lica narušava poverenje i poštovanje u društvu u kojem bi ljudi trebalo jedni drugima da pokazuju lice. Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

– Moderna nacija ne može da funkcioniše kada se grupe ljudi svesno odlučuju da se povuku iz osnovne građanske interakcije. Bilo da su motivisani radikalnim političkim ideologijama ili fundamentalističkim verskim praksama, skrivanje lica izoluje pojedince od šire zajednice – rekao je Faraž.

NJegove izjave usledile su nakon dva antimigrantska protesta tokom vikenda. Na jednom od njih, u subotu, više od 200 aktivista obučenih u crno i sa fantomkama dovelo je do potpunog zastoja u luci Dover.

U nedelju su aktivisti sa fantomkama bili među oko 200 demonstranata koji su se sukobili sa policijom u Portsmutu, nakon što je čamac sa 120 migranata stigao u Veliku Britaniju iz Normandije.

Demonstranti su blokirali puteve pokušavajući da spreče prevoz tražilaca azila do prihvatnog centra u Menstonu u Kentu, prenosi britanski „The Telegraph“.

On the day Nigel Farage calls for a ban on all face coverings... https://t.co/pg1ju6vB3Y — (((Dan Hodges))) (@DPJHodges) September 8, 2026

„Pokrivanje lica predstavlja pretnju“

Osvrćući se na demonstracije u Doveru, Faraž je rekao da podržava pravo na protest, ali da nošenje maski i fantomki nije prihvatljiv način za njegovo iskazivanje.

– Ja sam za proteste. Ima mnogo toga protiv čega treba protestovati. Ali, budimo ozbiljni, ovo nije način da se to radi. Jer, da budemo jasni, pokrivanje lica predstavlja pretnju. Bilo da je reč o debeloj fantomki koju nosi član bande ili tamnoj maski ekstremista „Antifa“, njihova svrha je da zastraše i vrše pritisak – rekao je Faraž.

Govoreći o mladim ljudima sa fantomkama koji se kreću električnim biciklima i, prema njegovim rečima, zastrašuju stanovnike, lider „Reform UK“ pozvao je na potpunu zabranu pokrivanja lica.

– Nekako smo prihvatili da je gledanje maskiranih ljudi na ulicama jednostavno deo moderne Britanije. Ne bi trebalo da bude tako. Zbog toga „Reform UK“ poziva na zabranu svih pokrivala koja u potpunosti prekrivaju lice na javnim mestima. Bez izuzetaka – poručio je on.

Faraž je dodao da slobodno i otvoreno društvo zavisi od međusobnog poverenja.

– To poverenje počiva na jednostavnom, drevnom društvenom dogovoru: ja pokazujem svoje lice, ti pokazuješ svoje. Kada se to ukloni, počinju da se narušavaju javna bezbednost i međusobno poverenje.

Pojedini predstavnici „Reform UK“, uključujući portparola stranke za unutrašnje poslove Ziju Jusufa, i ranije su predlagali zabranu pokrivala za lice, uključujući burke.

Faražove izjave, međutim, predstavljaju do sada najjasniji signal da bi stranka mogla da uvede takvu zabranu ukoliko dođe na vlast.

Zone bez maski

Britanski zakon o kriminalu i policiji dao je policiji ovlašćenje da uspostavi takozvane „zone bez maski“, u kojima demonstranti mogu biti kažnjeni ukoliko koriste predmete za prikrivanje identiteta.

Policija može da proglasi takvu zonu ukoliko proceni da se održava protest, da postoji verovatnoća da će tokom njega biti počinjena krivična dela i da je mera neophodna radi sprečavanja kriminala.

Svako ko nastavi da nosi masku nakon što mu policija naredi da je skine mogao bi da bude osuđen na kaznu zatvora do mesec dana, novčanu kaznu do 1.000 funti ili obe kazne.

„Šta je sa slobodom starije žene koja se plaši da izađe?“

Faraž je rekao da očekuje kritike organizacija koje se zalažu za građanske slobode.

– Nesumnjivo će establišment biti užasnut. Uobičajeni glasovi iz Vestminstera neizbežno će kukati o građanskim slobodama i ličnoj slobodi. Ali šta je sa slobodom starije žene koja se plaši da izađe iz kuće nakon mraka? Šta je sa slobodom malih trgovaca koji pokušavaju da zaštite svoju egzistenciju od maskiranih pljačkaša? – upitao je Faraž.

U Donjem domu britanskog parlamenta, laburistički poslanik i bivši ministar unutrašnjih poslova Majk Tap pozvao je vladu da ponovo razmotri da li postojeći zakon o pokrivanju lica tokom protesta ide dovoljno daleko.

Ministarka zadužena za policiju Sara DŽouns odgovorila je da će vlada i policija izvući pouke iz protesta tokom vikenda.

– Ova vlada osuđuje zastrašujuće i nasilničko ponašanje koje su neki demonstranti pokazali ovog vikenda – rekla je ona.

– Oni koji pređu granicu od mirnog protesta do nezakonitog ponašanja suočiće se sa punom snagom zakona.

(Telegraph)

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