Istovremeno, u Čapljini ostaje otvoreno pitanje šta se dogodilo sa desetinama penzija koje nisu stigle do svojih korisnika, kao i sa novcem koji je bio namenjen za njihovu isplatu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdilo je da je nestanak prijavljen Policijskoj upravi Čapljina u ponedeljak u 10:30 časova.

Prema prijavi njegove majke, S. J. je u subotu, 5. septembra, uveče otišao sa prijateljima u Mostar. Poslednji kontakt je imala sa njim u nedelju, 6. septembra, oko 20.50 časova putem WhatsApp-a. Nakon toga, nestao je bez traga, a nije odgovarao ni na jedan telefonski poziv. Foto: Profimedia

Mostar, Sarajevo, pa Turska

Prema nezvaničnim informacijama, poštar je napustio Bosnu i Hercegovinu nakon što je odseo u mostarskom hotelu. Iz Mostara je otišao u Sarajevo, odakle je odleteo za Tursku.

Prema kupljenoj avionskoj karti, njegovo putovanje je trebalo da nastavi do Bangkoka, glavnog grada Tajlanda. Za sada nema potvrde da je tamo stigao.

Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK ima informacije o načinu na koji je napustio Bosnu i Hercegovinu.

Gde je novac?

Slučaj dobija dodatnu težinu zbog informacija da veliki broj penzija nije isporučen korisnicima.

Prema ranijim nezvaničnim informacijama, radi se o između 50 i 60 penzija. Tačan broj korisnika koji nisu primili novac, kao ni ukupan iznos, još uvek nije poznat.

Pošta bi trebalo da razjasni ovu informaciju, kojoj je poslat upit, ali do objavljivanja teksta nije stigao odgovor.

Otvoreno je i pitanje šta se desilo sa novcem namenjenim za isplatu penzija i kada će korisnici dobiti sredstva koja im pripadaju. Foto: Depositphotos/AndreyPopov

Policija traga za poštarom

Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK potvrdilo je da je nestanak prijavljen i da je pokrenuta operativna potraga za S. J.

Istovremeno, prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Pošta još nije podnela policijski izveštaj u vezi sa neisporučenim penzijama.

Tako potraga za nestalim poštarom poprima međunarodni karakter, dok u Hercegovini ostaju nerešena pitanja o desetinama neisporučenih penzija, novcu namenjenom korisnicima, kao i okolnostima celog slučaja.

(Hercegovina.info)

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