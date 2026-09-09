Kako se navodi, Suzana Mančić je stan u centru grada prodala za 500.000 era, a stan na Voždovcu sređuje kako bi se što pre uselila u njega, a za to vreme živi u svojoj vikendici u Velikoj Moštanici.

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- Ima nekoliko meseci kako je Suzana otišla odavde i baš nam je žao. Ona je bila divna komšinica i imala je jedan od najlepših stanova u zgradi. Čula sam od jedne naše druge komšinice da je dobila za njega pola miliona evra, ali ja mislim da je i više. Sve pare od prodaje je uložila u novi stan na Voždovcu. Isto je veliki, ali tamo je kvadrat jeftiniji, pa je sigurno nešto novca ostavila i sa strane. Radovi su se nešto odužili, pa sad živi u toj kući u Velikoj Moštanici koju je dobila od oca. Sekiram se za nju jer tamo nema ni struje, a ni vode, ne znam kako može tamo da izdrži - rekla je Suzanina nekadašnja komšinica iz centra grada.

I njen komšija imao je svašta da kaže o Suzaninoj selidbi.

- Odluku je donela na brzinu, mi smo se svi iznenadili kad smo čuli da odlazi. Mora da su i njena deca bila u šoku kad je donela tu odluku. Znam da je rekla jednoj komšinici da više ne može da izdrži ogromnu buku i zagađenje. Brzo je našla novog kupca. Dosta nameštaja iz stana je sačuvala, a nešto je poklonila i prodala. Danima su dolazili kombiji za selidbe. Zanimljivo je da je klavir prodala komšijama iz zgrade, tako da nešto njeno ipak ostaje u zgradi. Bio je pred odlazak i njen suprug Simeon, verovatno da se oprosti od ovog stana. Neka joj je sa srećom, šta da kažem - zaključio je Mančićkin bivši sused.

Foto: ATA images/M. P.

O selidbi

Žena koja je decenijama bila sinonim za urbani život, televizijski sjaj i dinamiku velikog grada, odlučila je da napravi zaokret ili možda baš korak bliže sebi. Dok majstori privode kraju radove u novom stanu, ona dane provodi daleko od gradske vreve, u miru i tišini koji su joj, kako kaže, sve potrebniji.

- Mislila sam da se nikada neću preseliti iz centra grada, sve mi je bilo na dohvat ruke. Međutim, počelo je da mi smeta zagađenje vazduha, počela je da mi smeta buka i sve što me je ograničavalo u dotadašnjem načinu života. Tako da sam donela odluku u jednoj sekundi. Samo sam rekla: ”Deco, prodajemo stan.” I tako je i bilo. Našli smo novu lokaciju koja je na jako lepom mestu, približno istog kvaliteta i kvadrature, ali sa mirom i tišinom. Dok se sve to ne sredi, dok ne prođu svi majstori, ja sam ovde u Moštanici i, evo, dok me lepo vreme služi, a i kad nije lepo, imam jednu peć, založim i divota.

(Kurir)

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