Karaklajić javno optužuje Tanju Bošković da svesno favorizuje njihovu ćerku Lanu i pokušava da spreči sina Đorđa da dobije svoj zakonski deo imovine.

 

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Reditelj je priznao i da godinama ne razgovara sa ćerkom, dok je sa sinom redovno u kontaktu.

- Oni su se na neki način udaljili što je vrlo loše, jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan - izjavio je Karaklajić.

 

 

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On je naglasio da glumica već poseduje nekoliko nekretnina i najavio da će se "na sve moguće legalne načine izboriti da ona izađe iz tog stana jer joj ne pripada ni na koji način".

Inače, za razliku od sestre Lane koja je krenula stopama slavnih roditelja, Đorđe Karaklajić je izabrao život van kamera. Završio je političke nauke, a potom i magistrirao na fakultetu za komunikacije.

 

 

Iako je rođen u Americi, u jednom trenutku se vratio preko okeana kako bi tamo nastavio život, a sa sobom je poveo i tadašnju devojku, a sadašnju suprugu Katarinu, koja je završila medicinu i radi kao lekar anesteziolog.

(Mondo)

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