Za mladu glumicu ovo je jedan od najvažnijih trenutaka dosadašnje karijere. U filmu reditelja Bartelemija Grosmana, prema scenariju i u produkciji Luka Besona, Ever deli ekran sa velikim imenima svetske kinematografije Kiferom Saterlendom i Alom Paćinom.

Radnja trilera smeštena je u NJujork devedesetih godina i prati sveštenika DŽoa, koga igra Saterlend, dok se sukobljava sa kriminalnim svetom. Ever tumači Felisiti, lik koji je, kako je mlada glumica istakla, posebno privukao njenu pažnju zbog svoje empatije i realističnosti.

Iako je odrastala uz slavne roditelje, Ever je već napravila prve ozbiljne korake u glumačkom svetu. NJeno pojavljivanje u Veneciji dodatno je skrenulo pažnju na činjenicu da ne želi da ostane samo „ćerka Mile Jovović“, već da izgradi sopstveni identitet pred kamerama.

Mila Jovović, poznata po filmovima poput serijala „Resident Evil“, godinama je jedna od prepoznatljivih figura Holivuda, dok je Everin otac Pol V. S. Anderson reditelj brojnih poznatih ostvarenja. Ever je tako praktično odrastala u svetu filma, ali je sada došao trenutak da sama zauzme svoje mesto pred kamerama. Foto: Berzane Nasser/ABACA/Abaca Press/Profimedia Ever Anderson

NJena karijera počela je još u detinjstvu, a među zapaženijim ulogama bila je i ona mlade Nataše Romanov u filmu „Black Widow“. Sada, sa 18 godina, dobija priliku da igra uz glumačke legende poput Ala Paćina.

Ever je u Veneciji privukla pažnju i svojim modnim izdanjima. Za premijeru „Father Joe“ birala je elegantne kreacije koje su spojile klasični holivudski glamur i savremenu mladalačku estetiku. "Vogue" je njen venecijanski debi opisao kao trenutak u kojem mlada glumica istovremeno odaje počast modnom nasleđu svoje majke i gradi sopstveni stil.

Film je u Veneciji prikazan van takmičarske konkurencije, a na festivalu je izazvao dovoljno interesovanja da je za projekciju organizovana i dodatna sala zbog velikog interesovanja.

Dok je mlada glumica dobila veliku pažnju, reakcije na sam film „Father Joe“ nisu bile jednoglasne.

Pojedini kritičari ocenili su ostvarenje kao zabavan, namerno preteran akciono-kriminalistički film, dok su drugi bili mnogo oštriji. Foto: Scott Garfitt/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia Mila Jovović

"Father Joe" je u Veneciji privukao pažnju upravo zbog zvučne glumačke postave, ali prve kritike nisu bile naročito blagonaklone. Pojedini kritičari ocenili su film kao razočaranje, posebno kritikujući scenario, režiju i ton priče, navodi "Tajms".

Podsetimo, Mila Jovović je rođena u Kijevu 1975. godine, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora. Manekensku karijeru počela je prilično rano, u 11. godini, kada ju je, između otalih, slikao i čuveni fotograf Ričard Avedon. Slovenska lepota nije mogla da prođe nezapaženo, pa su ubrzo počele da pljušte i ponude za film. Posle "Noćnog voza za Katmandu" usledio je big break 1991. sa "Povratkom u Plavu lagunu", i od tada Mila Jovović važi za jedno od najprepoznatljivih, i najlepših, holivudskih lica.

Rođena je u Kijevu, u Ukrajini koja je tada bila deo Sovjetskog Saveza. NJena majka je ruska glumica Galina Loginova Jovović, a otac doktor iz Srbije, Bogdan Jovović. Preselili su se prvo u London, a u Sakramento su stigli 1981, kada je Mila imala pet godina. Sedam meseci kasnije nastanili su se u Los Anđelesu. Foto: Ryan Nellis/Hollywood Archive/Profimedia mlada Mila Jovović

Porodica njenog oca poreklom je iz Crne Gore, a imaju imovinu i u Metohiji blizu Peći. NJen pradeda Bogić Camić Jovović bio je barjaktar iz plemena Vasojevića i gardijski oficir kralja Nikole I Petrovića. Ime njegove žene bilo je Milica, po kojoj je Mila dobila ime. Puno glasi Milica Bogdanovna Jovović, da budemo precizniji.

Deda, Bogdan Jovović, bio je komandant vojnog područja Priština, a kasnije vojni finansijski inspektor u vojnim područjima Skoplje i Sarajevo, gde je otkrio veliku proneveru zlata. Kažnjen je jer je odbio da optuži svog prijatelja za zločin. Kasnije su ga komunističke vlasti poslale na Goli otok. Plašeći se da će ponovo biti uhapšen, pobegao je u Albaniju, a potom prešao u Sovjetski Savez, u Ukrajinu. Milin otac, Bogdan, kasnije se pridružio njenom dedi u Kijevu, gde su on i sestra završili medicinu.

I porodica sa ruske strane ima burnu prošlost. Svake godine za Dan pobede Mila – ili pravim imenom Milica, kako vam je milije – objavljuje fotografije svojih predaka koji su učestvovali u Drugom svetskom ratu, slike bake, deke, njihovih dokumenata i ordenja.

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