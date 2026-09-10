Lana Karaklajić krenula je stopama slavne majke Tanje Bošković, ali iza uspešne glumačke karijere i mirnog bračnog života krije se teška porodična drama i višegodišnji sukob sa ocem Dejanom Karaklajićem oko stana.

Raskošni glumački dar i ljubav prema sceni Lana je nasledila od svoje majke, glumačke ikone Tanje Bošković. Iako se u početku opredelila za studije sociologije, ubrzo je prelomila i u potpunosti se posvetila pozorištu i filmu, gde je brzo zabeležila zapažene uspehe. Foto: ATA images/Miloš Tešić

Prisećajuči se tog prelomnog momenta u životu, Lana je objasnila:

- Kada sam upisala sociologiju, shvatila sam da ne mogu ni sa čim drugim da se bavim, sem glumom.

Iako odrastanje u senci slavne majke nosi određeni pritisak, mlada glumica naglašava da gradi sopstveni put i autentični identitet. O poređenju sa majkom i odmeravanju snaga, Lana je istakla:

- To nikako nije ono što me definiše, preispitivanja i odmeravanje snaga i želje su došli kasnije.

Za razliku od mnogih estradnih ličnosti, Tanjina i Dejanova naslednica izbegava preteranu medijsku pažnju i privatnost drži daleko od javnosti. Poznato je i da je pre nekoliko godina izgovorila sudbonosno "da" svom izabraniku, sportskom stručnjaku Stefanu Adžiću.

Međutim, iza prividnog porodičnog mira krije se teška porodična drama.

Poznati reditelj Dejan Karaklajić, koji sa Tanjom ima i sina Đorđa, prvi put je u emisiji "Puls Srbije" javno izneo detalje o narušenim odnosima i imovinskom sukobu oko stana.

On je otvoreno priznao da sa ćerkom nema nikakav kontakt, optuživši bivšu suprugu za razdor među decom i spornu podelu imovine. Foto: Milan Maričić/ATA images

- Moja deca, moja ćerka, ne govori sa mnom godinama. Čuo sam da se udala, da je dobila dete. Sa sinom sam u svakodnevnom kontaktu. Oni su se na neki način udaljili što je vrlo loše jer je cela situacija učinjena tako da moj sin ne dobije ništa, a da moja ćerka dobije taj stan. Iza toga stoji logika da on ne živi ovde i šta će njemu taj stan. Osoba o kojoj govorim, koju neću da imenujem ima svoj stan, pola stana svojih roditelja, majka joj je u domu, a otac joj je umro i ima stan u Herceg Novom. Znači ima ti stana - istakao je između ostalog Dejan.

(Puls online)

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