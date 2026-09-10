Glumac i voditelj Nenad Okanović otkrio je nedavno da se godinama borio sa želudačnom kiselinom koja je uzrokovala i niz drugih problema.

U jednoj emisiji naveo je da mu se upravo zbog ovog zdravstvenog problema promenio glas. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Kada je konačno došao na red za operaciju, zbog pozitivnog testa na koronavirus je istu morao da odloži i ponovo dobije termin krajem 2020. godine.

Međutim, nakon operacije pojavili su se i novi problemi.

- Najveći problem koji sam imao bio je kada bih jeo i nakon sat vremena počeo da podrigujem i osećam bol. To podrigivanje trajalo je 20 sekundi i bilo je izuzetno neugodno. Često sam morao da guram prst u usta kako bih podstakao povraćanje, a samo nekoliko sekundi kasnije osećao bih glad - ispričao je Nenad, pa dodao: Foto: Antonio Ahel/ATA images

- Moja promuklost je trajala dugo, i nakon razgovora s doktorom zaključili smo da bi kiselina mogla biti uzrok toga - ispričao je Okanović u "RTS Ordinacija".

(Alo)

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