Tokom Drugog svetskog rata, Mengele je bio stacioniran u logoru za istrebljenje u nacističkoj okupiranoj Poljskoj, gde je ubijeno oko 1,1 milion ljudi, uključujući približno milion Jevreja.

Postao je poznat po tome što je podvrgavao zatvorenike, uključujući decu, brutalnim testiranjima pod maskom naučnog istraživanja. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Posle rata, Mengele je pobegao iz Evrope koristeći putnu ispravu Crvenog krsta pod lažnim identitetom. Kao i drugi bivši nacistički zvaničnici, proveo je decenije skrivajući se širom Latinske Amerike dok je bio progonjen širom sveta, sve dok se nije udavio kod obale države Sao Paolo u Brazilu 1979. godine.

Prema nemačkoj novinskoj agenciji DPA, otpečatani dokumenti sadrže policijske materijale koji sugerišu da se Mengele možda vratio u Švajcarsku nakon što je pobegao iz Nemačke ili je planirao da uđe u zemlju koristeći pseudonim.

Istoričari su dugo tražili pristup dosijeima kako bi utvrdili da li je begunac proveo neko vreme u Švajcarskoj, a da ga vlasti nisu uhvatile.

Švajcarski zvaničnici su insistirali da dosije ostane zapečaćen do 2071. godine iz razloga bezbednosti i privatnosti. Međutim, istoričar Žerar Vetštajn je uspešno osporio ograničenje pred Saveznim upravnim sudom, što je dovelo do njegovog objavljivanja na mreži sa redakcijama radi zaštite izvora i ličnih podataka.

Dosije, koji je sastavila policijska služba federalnog tužilaštva, prethodnika sadašnje švajcarske obaveštajne službe, prebačen je u Federalni arhiv 2001. godine.

(Independent.co.uk)

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