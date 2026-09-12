Slavna pevačica Lejdi Gaga postala je mama pre nekoliko meseci. Objavljene su prve fotografije muzičke zvezde sa bebom. Ime i pol deteta još nisu poznati.

Foto: Gregory Pace/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dete je dobila sa verenikom Majklom Polanskim, piše Page six. Pevačica je u novembru ove godine na malim ekranima govorima da je majčinstvo za nju sledeća uloga.

U poslednje vreme šuškalo se da se Lejdi Gaga udala za Polanskog, ali je to demantovano. Međutim, poručila je da će se uskoro desiti njihovo venčanje, navodi TMZ.

Čuveni par verio se u aprilu 2024. Mesec dana skrivali su veridbu pa je ona to otkrila tokom Olimpijskih igara u Parizu.

(Mondo)

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