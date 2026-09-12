Slavna pevačica Lejdi Gaga postala je mama pre nekoliko meseci. Objavljene su prve fotografije muzičke zvezde sa bebom. Ime i pol deteta još nisu poznati.

Foto: Gregory Pace/Shutterstock Editorial/Profimedia

 

 

Dete je dobila sa verenikom Majklom Polanskim, piše Page six. Pevačica je u novembru ove godine na malim ekranima govorima da je majčinstvo za nju sledeća uloga.

U poslednje vreme šuškalo se da se Lejdi Gaga udala za Polanskog, ali je to demantovano. Međutim, poručila je da će se uskoro desiti njihovo venčanje, navodi TMZ.

 

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Čuveni par verio se u aprilu 2024. Mesec dana skrivali su veridbu pa je ona to otkrila tokom Olimpijskih igara u Parizu.

(Mondo)

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